Service für Mähdrescher und Co.

Ludwigsfelde

Schon seit 1992 gibt es die KBL Service und Vertriebs GmbH, vor etwa zehn Jahren bezog das Unternehmen den Standort in der Ludwigsfelder Carl-Benz-Straße. Seit Dezember 2017 leiten Jan Hamann als geschäftsführender Gesellschafter und seine Frau Marlen Hamann als Geschäftsführerin die Geschicke des Betriebs. Im Zuge eines GmbH-Verkaufs traten sie die Nachfolge von Heinz Bergmann an, der den Prozess etwa anderthalb Jahre begleitete, aber inzwischen im Ruhestand ist. Beide waren zuvor Mitarbeiter in der Firma ( Jan Hamann seit 2012, Marlen Hamann seit 2017), sie mussten sich nun in die Chefrolle finden.

Ein Angebot: Lohndrusch

Wartung und Service für Nutzfahrzeuge sowie für Bau- und Landmaschinen sind das Hauptgeschäft der typenoffenen Werkstatt. In der großen Halle stehen drei Montage-Gruben zur Verfügung, so dass sechs Fahrzeuge gleichzeitig gewartet werden können. Dazu kommen der Verkauf von Baumaschinen und Leistungen im Lohndrusch. Dafür stehen zwei Mähdrescher mit den dazugehörigen Fahrern zur Verfügung, die den Drusch von Flächen zwischen einem und 700 Hektar übernehmen.

In der Werkstatt werden Spezialreparaturen an Land- und Baumaschinen ausgeführt. Quelle: Gerald Bornschein

Ein weitere Betätigungsfeld sind der Bau und die Ausstattung von Ställen. Ob Tränken, Melkkarusselle oder Kühlanlagen – mit dem Vertrieb und Service für Stalltechnik ist KBL ein Partner der Landwirte. Auch Einbau, Wartung und Prüfung der Rührtechnik in Biogasanlagen gehören zum Portfolio. Beim Hallenbau setzt man auf die Technik von Wolf System, einem führenden Stahlbau-Unternehmen in Europa. Damit können nicht nur Stallanlagen jeder Größe oder Getreidespeicher, sondern auch Autohäuser oder andere Bauten realisiert werden.

Brandenburgs beste Auszubildende

Hauptwirkungsgebiet ist die Region Berlin-Brandenburg. Die Kundendienstmonteure fahren mit eigenen Fahrzeugen bis nach Oranienburg im Norden oder Baruth im Süden. Für den Spezialfall Biogasanlage sind sie auch bis Usedom oder Nürnberg unterwegs. Darüber hinaus wird mit Partnern kooperiert.

Von den derzeit 35 Mitarbeitern sind fünf Azubis, davon drei in kaufmännischen Berufen und je einer als Mechatroniker für Land- und Baumaschinen sowie als Fachkraft für Lagerlogistik. Auch wenn 85 Prozent der Belegschaft männlich sind, haben die Frauen doch einen hohen Anteil am Erfolg. Mit Marianne Schwuchow hat KBL sogar die beste Brandenburger Auszubildende 2019 im Beruf Land- und Baumaschinenmechatronikerin (nach erfolgreichem Abschluss bei der AGT Agrargenossenschaft Trebbin eG) im Team. Weitere Fachkräfte werden gesucht, zur Nachwuchsgewinnung ist man auf Messen oder in Schulen präsent.

Einer der beiden Miet-Mähdrescher von KBL Quelle: Gerald Bornschein

Manchmal müssen die Mitarbeiter auch knifflige Fälle lösen, an die sich andere nicht herantrauen. Es gibt ein stabiles Lohnniveau, schon für die Auszubildenden wird über Tarif bezahlt. Außerdem kümmern sich die Hamanns um ein soziales Miteinander. Da sie selbst vor kurzem noch Angestellte waren, haben sie sich geschworen, für die Mitarbeiter „immer ein offenes Ohr zu haben“, sagt Marlen Hamann.

Manche Entscheidung für die Zukunft des Unternehmens wird gemeinsam abgestimmt, so wurde bei der Anschaffung des neuen Bremsenprüfstandes auf die praktischen Erfahrungen der Mitarbeiter Wert gelegt. In der Nutzfahrzeug-Halle wird im Zwei-Schicht-System inklusive Sonnabend gearbeitet, dagegen sind die Monteure flexibel im Einsatz. Auf familiäre Belange versucht man bei der Ausgestaltung der Arbeitszeiten Rücksicht zu nehmen. Ein Mitarbeiter, der momentan die Meisterschule besucht, erhält dafür die volle Unterstützung.

Traktorreifen-Weitrollen

Unterstützt werden auch die Schulen der Umgebung oder die Wünsdorfer Werkstätten bei der Neuanschaffung eines Fahrzeugs. Für die Lehrwerkstatt des Handwerks in Götz werden regelmäßig defekte Motoren oder Bauteile als praktisches Anschauungs-Material zur Verfügung gestellt. An der Ludwigsfelder Nacht für Neugierige nahm KBL im vergangenen Jahr erstmals teil, die von den Auszubildenden selbst organisierte Aktion mit Traktorreifen-Weitrollen und Gummistiefel-Werfen fand bei den Besuchern großen Anklang.

Von Gerald Bornschein