Ludwigsfelde

Am frühen Morgen am Donnerstag war ein aggressiver Mann in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde unterwegs und schlug mit einem Gegenstand auf ein Fahrzeug ein. Dabei wurde er von einem Zeugen bemerkt, der umgehend die Polizei verständigte.

Kurz darauf konnten die Polizeibeamten den Mann vor Ort antreffen und sprachen ihn an, doch dieser zeigte sich nicht einsichtig und drohte mit weiteren Straftaten. Da es nicht den Anschein hatte, als würde der Mann sich wieder beruhigen, sah sich die Polizei dazu gezwungen, ihn in Gewahrsam zu nehmen, um weitere Straftaten zu verhindern. Durch einen Alkoholtest zeigte sich, dass der Mann mit 1,8 Promille unter dem starken Einfluss von Alkohol stand. Am Fahrzeug konnten keine Sachschäden festgestellt werden.

Von MAZonline