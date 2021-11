Ludwigsfelde: Blitzersäule an der Potsdamer Straße demoliert

Ludwigsfelde

Die stationäre Blitzersäule an der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde wurde in der Nacht zum Montag beschädigt. Wie lange diese Geschwindigkeitsmessung an der auf 30 km/h begrenzten Strecke nun ausfällt, steht noch nicht fest.

Auf MAZ-Nachfrage sagt Kevin Senft, Sprecher der Stadtverwaltung Ludwigsfelde: „Die Polizei hat den Schaden aufgenommen. Jetzt arbeitet die Kriminaltechnische Untersuchungsgruppe an dem Blitzgerät, das normalerweise Raser in beiden Fahrtrichtungen registriert, und sichert gefundene Spuren.“

Die stationäre Blitzersäule an der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde wurde beschädigt; jetzt sichert die Kriminalpolizei Spuren Quelle: Jutta Abromeit

Die Säule in der Potsdamer Straße ist eine von insgesamt zehn, die sich im Ludwigsfelder Stadtgebiet finden. Die Verwaltung hatte die stationären Blitzer in den zurückliegenden Jahren an den gravierendsten Raser-Strecken aufstellen lassen. Ursprünglich waren es elf dieser Blitzer, die in der Stadt zum Eisatz kamen. Diese Säulen heißen bei Fachleuten Traffictower.

In der Kernstadt Ludwigsfelde stehen sogenannte TT1-Geräte der ersten Generation. Diese sie funktionieren mit einer Weg-Zeit-Kabelmessung im Asphalt. Es finden sich in Ludwigsfelde auch die neueren TT2.0; mit ihnen wird die Geschwindigkeit passierender Fahrzeuge per Laser gemessen.

Von Jutta Abromeit