Blues-Konzert mit Manu Lanvin im Klubhaus

Ludwigsfelde

Manu Lanvin & The Devil Blues begeisterten am Samstag das Publikum bei „Live in Lu“. Der Star der französischen Blues-Szene, Manu Lanvin, zog mit seiner Band die Zuhörer in seinen Bann und sorgte mit eigenen Songs und Cover-Versionen für ein musikalisches Highlight. So hielt es die Zuhörer nicht lang auf ihren Plätzen. Die Tanzfläche war schnell gefüllt, wobei sich Sänger und Gitarrist Manu Lanvin immer wieder unter das Publikum mischte und mit seiner Spielfreude gute Stimmung verbreitete.

Das wird nicht so leicht zu toppen sein

Gleich mit seinem musikalischen Neujahrsauftakt legte der Verein „Musik Leben e.V.“, der die Konzertreihe „Live in Lu“ in Ludwigsfelde organisiert, die Messlatte ziemlich hoch. Der Franzose Manu Lanvin wird nicht so leicht zu toppen sein. Seine Musik atmete den Geist des alten Delta Blues, kam aber mit der Frische aktueller Classic-Rock-Acts daher. So waren neben rauen Bluestönen auch Klassiker des Rock wie „Higyway to Hell“ von AC/DC zu hören.

Manu Lanvin mischte sich immer wieder unter das Publikum. Quelle: Marina Ujlaki

Manu Lanvin ist der Sohn des französischen Schauspielers Gérard Lanvin. Als Blues-Rock-Singer-Songwriter und Gitarrist stand er schon in vielen Ländern Europas, in den USA und Kanada auf der Bühne. Zu seiner Erfolgsgeschichte gehören Auftritte mit Jonny Hallyday, die Zusammenarbeit mit der texanischen Blues-Legende Calvin Russell und Konzerte auf dem Jazz-Festival in Montreux. Auf seiner ersten größeren Deutschland-Tour war Ludwigsfelde nach dem Auftakt in Hamburg nun der zweite Gig des Blues-Rockers.

Charmantes Raubein

Auch im Brandenburgischen überzeugte das charmante Raubein die Ludwigsfelder Musikfreunde auf Anhieb und bewies, dass er und seine Band ein echtes Team sind. „Die meisten Bands hören wir uns vorher selbst an, bei Manu hatten wir dazu nicht die Gelegenheit“, sagte die Vereinsvorsitzende Beate Kammer. „Das war also auch für uns als Organisatoren spannend. Aber er ist ein Star ohne Starallüren, bodenständig und sympathisch. Und auch bei unseren Gästen kam er super an und hat uns nicht enttäuscht.“

Die Lounge im Klubhaus ist feste Spielstätte

Der Verein „Musik Leben e.V.“ organisiert regelmäßig einmal im Monat Konzerte für Musikinteressierte der Genre Rock, Blues, Soul und Folk. Seit einiger Zeit nutzt er die Lounge im Klubhaus als feste Spielstätte. „Live in Lu“ erfreut sich mit handgemachter Musik wachsender Beliebtheit. Im Februar wird die britische „Climax Blues Band“ ein Konzert geben. Auf dem Jahresprogramm für 2020 stehen außerdem ein irischer Abend sowie Blues aus Australien und Southern-Roots-Rock aus den USA.

Von Marina Ujlaki