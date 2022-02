Ludwigsfelde: Bodo Fröhndrich, Unternehmer, managt die Parkinson-Hilfe

Ludwigsfelde

Bodo Fröhndrich (73) ist seit 2016 im Ruhestand. Nach der Pensionierung hat er sich erst noch einmal mit einer Unternehmensberatung selbstständig gemacht. „Das habe ich nur zwei Jahre durchgehalten – weil meine Frau an Parkinson erkrankt ist.“ Der Zustand von Monika Fröhndrich hat sich seitdem so verschlechtert, dass er sich intensiver um seine Frau kümmern wollte.

Inzwischen ist sie pflegebedürftig, da will er erst recht mehr für sie da sein. Die Diagnose Parkinson hat Monika Fröhndrich schon 2011 bekommen. Medikamentös gut eingestellt, kam sie noch gut damit zurecht. Auf sein Drängen hin schlossen sie sich der Selbsthilfegruppe der Deutschen Parkinson Vereinigung in Ludwigsfelde an. 2017 – der ehemalige Leiter der Gruppe musste aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegen – suchte die Gruppe einen neuen Leiter. So kam Bodo Fröhndrich ins Spiel.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Ludwigsfelde nach Magdeburg und zurück

Der studierte Maschinenbauer hat ab 1970 im Autowerk in Ludwigsfelde in der technischen Kundenberatung gearbeitet. 1972 wechselte er in den Vertrieb. 1987 – er kam mit der gesamten wirtschaftlichen Situation nicht zurecht – verließ er das Autowerk. Hilfe bekam er dabei von einem befreundeten Arzt, die Nomenklatura wollte ihn eigentlich nicht gehen lassen. Mit der Wende kehrte Fröhndrich in die Autoteilebranche zurück, baute das Unternehmen Europart in Magdeburg mit auf. 2004 zog das Ehepaar Fröhndrich zurück nach Ludwigsfelde. „Uns gefiel es hier in der Stadt viel besser“, sagt er.

Der in Brandenburg/Havel gebürtige Wahlludwigsfelder lebt mit seiner Frau im selbst erbauten Haus jetzt zur Miete. Die Krankheit seiner Frau hat das Paar veranlasst, das Haus zu verkaufen und ob der schwierigen Situation mit Parkinson früh für eine halbwegs sichere Perspektive zu sorgen. Parkinson hat auch den Anlass gegeben, sich intensiv in die Arbeit der Selbsthilfegruppe einzubringen.

Parkinson ist ein schleichender Prozess

Parkinson, so Bodo Fröhndrich, „ist ein schleichender Prozess.“ Die Krankheit betrifft Teile des Gehirns, die an der Kontrolle der willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen beteiligt sind. Klassische Symptome sind das Zittern in Ruhe, die Bewegungsarmut und Muskelsteifigkeit sowie Gang- und Gleichgewichtsstörungen. Rund 450 000 Menschen sind davon in ganz Deutschland betroffen, darüber hinaus gibt es eine hohe Dunkelziffer. Nur wenige Neurologen sind auf das Thema Parkinson spezialisiert.

„Wir sind in die SHG gegangen, um Erfahrungen auszutauschen“, erklärt Fröhndrich. Zahlreiche Vorträge zum Thema helfen den Betroffenen; enge Kontakte zum Chef der Parkinson-Klinik in Beelitz und mit dem Bergmann-Klinikum in Potsdam führen zu einem fortgeschrittenen Austausch über alle Felder und Ausmaße der Erkrankung hinweg. „Ich könnte eine lange Liste von Menschen aus dem Bereich aufzählen, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch schon vor Corona in die Gruppe gekommen sind und da für einen regen Austausch über die Medikation und andere Möglichkeiten gesorgt haben.“

Unterstützung aus dem Krankenhaus Ludwigsfelde

Ziel der Parkinson-Selbsthilfegruppe ist es, sich aus dem Schneckenhaus heraus zu trauen und sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. „Man kann auch mit einer so schweren und nicht heilbaren Krankheit ganz gut zurecht kommen und noch Spaß am Leben haben, wenn man sich mit den Umständen beschäftigt“, sagt er. „Dabei kommt viel von und für die Betroffenen dabei heraus.“ Auch Burkard Schult, Chefarzt des Krankenhauses in Ludwigsfelde, unterstützt unter anderem die Arbeit von Bodo Fröhndrich und der Selbsthilfegruppe.

Monika Fröhndrichs Erkrankung fiel erstmals 2011 auf. „Meine Frau lief beim Einkauf ein paar Schritte vor mir. Da fiel mir auf, dass sie ein wenig komisch läuft, unnatürlich.“ Als sie am Abend zusammen saßen, fiel ihr die eigene Schrift auf, die immer unleserlicher wurde. Als medizinische Fußpflegerin hatte sie bereits Kontakte zu einigen Parkinson-Patienten.

Spaziergänge in Ludwigsfelde sind schwierig

Sie bekam die Adresse eines Neurologen, dem das Thema nicht fremd war und ein Scan des Gehirns erbrachte die Diagnose. „Das heißt, das meine Frau eine sehr frühe Diagnose bekommen hat. Das ist beileibe nicht die Regel.“ Dank dieser frühen Diagnose und entsprechender Medikamentierung konnte sie bis zum Eintritt ins Rentenalter weiter arbeiten.

Erst in der letzten Zeit hat sich die Krankheit so weit entwickelt, dass es schwieriger wird. „Wir versuchen trotzdem, mithilfe der Gruppe und des gesamten Umfeldes mit den Einschränkungen umzugehen. Dabei sind die motorischen Schwierigkeiten oft nicht zu übersehen“, schließt Bodo Fröhndrich. Zwar ist Sport und Bewegung eine Möglichkeit, den Fortschritt der Krankheit zu verlangsamen, oft aber gelingt es ihr nicht, eine Runde um den Block zu gehen. Es gibt Höhen und Tiefen, die Schwankungen und ihre Dauer nehmen zu. Aber im Kern ist Monika Fröhndrich mittlerweile pflegebedürftig.

Von Udo Böhlefeld