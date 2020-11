Ludwigsfelde

In der Brunnen-Buchhandlung von Ludwigsfelde gibt es ein neues Gesicht: Neben den drei bisherigen Buchhändlerinnen bedient nun auch Elisabeth Hoch-Biskupski die Kunden. Sie ist die neue Geschäftsführerin, die ein halbes Jahr nach dem Rücktritt von Geschäftsgründerin Sabine Marx im April nun die Brunnen-Buchhandlung leitet. Die 41-Jährige ist in der Region keine Unbekannte: 2010 hatte sie gemeinsam mit ihrem Vater das Bücherhaus Ebel in Großbeeren gegründet.

Im April hatten die Firmengründer Sabine und Michael Marx sowie Hannelore Schmitz die Brunnen-Buchhandlung an die B. Service GmbH mit Sitz im baden-württembergischen Heidelberg verkauft und sich endgültig in den Ruhestand verabschiedet. Das Ludwigsfelder ist nun das bundesweit neunte regional etablierte Buchgeschäft der Heidelberger.

Die Gründer und Eigentümer der Brunnen-Buchhandlung Ludwigsfelde verabschieden sich im April; Blumen gab es auch von Bürgermeister Andreas Igel (SPD). Quelle: Jutta Abromeit

Etliche Lesungen wegen Corona abgesagt

„Mein Herz schlägt definitiv für den Buchhandel“, sagt die neue Leiterin Hoch-Biskupski. Die zweifache Mutter hatte zwar zuerst zwei Semester Agrobiologie studiert, doch dann wusste sie, dass sie mehr mit Büchern zu tun haben möchte als sie nur zu kaufen oder auszuleihen und zu lesen. Anfang des Jahrtausends absolvierte sie in Stuttgart ihre Ausbildung, bekam anschließend ihre heute 14 und 16 Jahre alten Kinder, arbeitete zwei Jahre in der Buchhandlung Blankenfelde, leitete das Großbeerener Bücherhaus sieben Jahre lang und hat zuletzt drei Jahre als Vertriebsmitarbeiterin im Außendienst eines bayerischen Kinderbuchverlages hinter sich.

Für ihren Start in Ludwigsfelde hatte sie einige Hürden zu nehmen: Beim Anruf von Sabine Marx und der Frage, ob sie sich vorstellen können, die Brunnen-Buchhandlung zu leiten, sei sie total überrascht gewesen. Nach der Bedenkzeit und Lösung ihrer bisherigen Festanstellung startet sie nun unter Corona-Bedingungen und mit etlichen abgesagten Lesungen bis Februar. „Doch wenn Corona vorbei ist, dann gibt es natürlich neue Lesungen“, so die Großbeerenerin.

Von Jutta Abromeit