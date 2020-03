Ihr erstes Buch hat die Schauspielerin Muriel Baumeister am Dienstagabend im Klubhaus in Ludwigsfelde vorgestellt. Ihren Fans kam die 48-Jährige – bekannt aus vielen Fernseh-Produktionen – recht nahe. In ihrem Buch berichtet sie über ihre harmonische Kindheit in Österreich, spricht aber auch Klartext über ihre Alkoholsucht.