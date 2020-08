Ludwigsfelde

Skaten, rollern oder BMX-Fahren und die graue Betonfläche selbst mit bunt besprühen – das konnten Kinder und Jugendliche am Donnerstag im Skatepark Ludwigsfelde, die sich auch von brütender Mittagshitze nicht vom geliebten Hobby abbringen ließen. Ein landesweites Aktionsbündnis startete dort seine TF-Tour der Kampagne 2020 „Schöner leben ohne Nazis“.

Solche Farbtupfer hinterließ das Aktionsbündnis „Schöner leben ohne Nazis" im Skatepark von Ludwigsfelde. Quelle: Jutta Abromeit

Anzeige

Das Sprühen von kleinen Sprüchen oder Motiven in grellen Farben probierten auch die Brüder Till und Leon aus Teltow aus. Ihr Vater Jörg Schwarzer war mit den beiden am vorletzten Ferientag extra nach Ludwigsfelde gekommen: „Eine Anlage in dieser Qualität gibt es ja sonst nirgends bei uns in der Nähe.“ Die bunte Aktion, auf die die drei zufällig treffen, findet er gut, wie er sagt. Seine Jungs suchen sich Schablonen aus und verewigen sich auch auf dem Beton. Dann zieht es dem neunjährigen Tim wieder aufs Skateboard, den fünfjährigen Leon auf seinen Roller.

Weitere MAZ+ Artikel

Koordinatorin: „Wichtig gegen Erstarken rechter Strukturen“

Was sonst eine Facette auf Straßenfesten, in Jugendclubs oder bei Festivals ist, zogen die Veranstalter nun allein und mit Abstand, aber mit bunten Liegestühlen und Farbe durch. Corona ließ nichts anderes zu. „Ausfallen lassen wollten wir das natürlich nicht“, sagt Annette Braemer-Wittke. Die Barutherin gehört als Mitstreiterin im Jugendforum Teltow-Fläming zum Aktionsbündnis. Koordinatorin des Jugendforums ist die Philosophie-Studentin Alina Kologriwaja. Die aus Wünsdorf stammende Berlinerin erklärt: „Das ist eine wichtige Aktion gegen das Erstarken rechter Strukturen und Verschwörungstheorien. Wir wollen damit auch für demokratische Werte und Offenheit werben.“

Der Skatepark von Ludwigsfelde ist jetzt ein bisschen bunter. Quelle: Jutta Abromeit

Eine, die fast jeden Tag zum Skatepark kommt, ist die Ludwigsfelderin Lea Erberc. Wegen einer Verletzung kann die 15-Jährige zwar im Moment nicht auf ihr BMX-Rad steigen. Doch jetzt ist sie gekommen, weil sie findet: „Wir haben in der Stadt mehr Nazis als vor ein paar Jahren.“ Das merke sie besonders im Alltag an ihrer Schule, der Gottlieb-Daimler-Oberschule. „Meine Freunde und ich erleben öfters, wie Farbige gemobbt oder beschimpft werden.“ Das führe dann zu Rangeleien. „Denn die Dunkelhäutigen lassen sich das ja nicht gefallen“, erklärt sie.

Lea Erberc kommt fast jeden Tag in den Skatepark. Am Donnerstag wollte sie unbedingt dabei sein, auch wenn sie zurzeit nicht auf ihr geliebtes BMX-Rad steigen kann. Quelle: Jutta Abromeit

Die junge Frau gehört zu den regelmäßigen Besuchern des DRK-Jugendzentrums im Citytreff. „Wir haben praktisch sowas wie die Patenschaft für die Anlage hier übernommen“, erklärt sie. Und sie sagt: „Wir wollen, dass es hier ordentlich ist, also müssen wir auch was dafür tun und leeren die Mülleimer, wenn sie mal überlaufen, oder sammeln leere Pfandflaschen und Flaschen, damit sie nicht kaputt gehen.“

Jugendliche sollen einbezogen werden

Dass die Mittagshitze eines Ferientages ungünstig für solch eine Aktion ist, das weiß auch Marion Krawielicki, die DRK-Jugend-Koordinatorin für das Stadtgebiet von Ludwigsfelde. „Abends ist hier natürlich viel mehr los, aber irgendwo mussten die Akteure ja anfangen.“ Alina Kologriwaja ergänzt: „Wir wollten einfach trotz der schwierigen Gesundheitssituation jungen Menschen ermöglichen, sich gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit zu positionieren.“ Außerdem sei es wichtig, sagt die 30-Jährige, „dass Jugendliche mit ihren Meinungen und Bedürfnissen nicht nur gehört werden, sondern dass sie einbezogen werden.“

Finanziert wird die Kampagne „Schöner leben ohne Nazis“ mit Geld aus der F. C. Flick-Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz.

Tour führte auch nach Luckenwalde und Woltersdorf

Von Ludwigsfelde aus führte die Tour weiter durch den Landkreis Teltow-Fläming. Am frühen Nachmittag machte sie Station am Jugendzentrum „Klab“ in Luckenwalde, später dann an der Dorfkirche in Woltersdorf.

Schöner leben ohne Nazis auf Tour: Am Donnerstagnachmittag machte das Team Halt in Jugendclub Klab in Luckenwalde Quelle: Victoria Barnack

Von Jutta Abromeit