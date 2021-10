Ludwigsfelde

Von Mittwoch, dem 27. Oktober, bis zum 10. Dezember ist im Krankenhaus Ludwigsfelde die Ausstellung „Demensch – Alltagssituationen von Menschen mit Demenz“ zu sehen.

Die Ausstellung der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg nähert sich dem Thema Demenz mit Bildern von Peter Gaymann mit Humor. Gaymann setzt den Alltag von Menschen mit Demenz in Szene und trifft mit seinen Cartoons pointiert die Kernprobleme, die sie und ihre Angehörigen täglich erleben. In den Zeichnungen wird nachfühlbar deutlich, welche Anstrengungen es kostet, sich in einem Leben mit Demenz zurechtzufinden und es erfolgreich zu bestehen.

Die Ausstellung kann von Montag bis Freitag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Für den Zugang gilt die 3 G-Regelung.

Von Udo Böhlefeld