Ludwigsfelde

Zwei Erzieher des Ludwigsfelder Horts Kleeblatt haben sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Stadt am Freitagnachmittag auf ihrer Homepage mit. Die beiden Erzieher seien umgehend auf das Virus getestet worden, die Ergebnisse lägen derzeit allerdings noch nicht vor, hieß es.

Die Erzieher seien am Donnerstag zum letzten Mal in der Schule gewesen, sagte Stadtsprecher Kevin Senft auf MAZ-Anfrage. Als sie am Freitag erste Krankheitssymptome gezeigt hätten, seien sie sofort zu Hause geblieben und hätten sich testen lassen. Mit wie vielen Kindern die Erzieher in Kontakt gekommen sein könnten, konnte Senft nicht sagen. „Durch die Herbstferien sind deutlich weniger Kinder in der Betreuung als normalerweise.“ Hort und Vorschule besuchen in Schulzeiten rund 300 Jungen und Mädchen.

Anzeige

Stadt warnt vor Panik

Das Gesundheitsamt sei von der Stadt umgehend informiert worden und stehe mit ihr im engen Austausch. „Sofern sich der Verdacht bestätigen sollte, sind alle Vorkehrungen getroffen, damit das Gesundheitsamt unverzüglich mit der Kontaktnachverfolgung beginnen kann“, teilte die Stadt mit.

Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich lediglich um Verdachtsfälle handelt. „Bei aller Sorge um die Mitarbeiter und unter Berücksichtigung der ohnehin angespannten Corona-Situation gibt es in den Einrichtungen sehr gute Hygienekonzepte, sodass aktuell kein Grund zu Überreaktionen oder Panik besteht“, hieß es auf der Homepage.

Fachbereichsleiter ermahnt zur Vorsicht

„Dennoch bitten wir gerade im Hinblick auf die steigenden Zahlen in Teltow-Fläming um einen umsichtigen Umgang“, ergänzte der zuständige Fachbereichsleiter Paul Niepalla. Er ermahnte, aufeinander Acht zu geben und die aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen auch im privaten Bereich einzuhalten.

Von Lisa Neugebauer