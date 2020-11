Ludwigsfelde - So lange wartet man wirklich an der Hochaus-Ampel In Ludwigsfelde

Wie die eigenen Sinne täuschen können – Fußgänger warten an der Hochhaus-Ampel in Ludwigsfelde gefühlt Minuten. Wie lange es wirklich ist, verriet jetzt ein Techniker von Siemens.