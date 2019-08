Ludwigsfelde

Die Zuzugsstadt Ludwigsfelde sucht nach weiteren Möglichkeiten, Schüler in den Klassenstufen sieben bis zehn, also der Sekunderstufe I, zu unterrichten. Die Einwohnerzahl in Ludwigsfelde wächst so schnell, dass die Kommune nicht nur auf ihre avisierte neue Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe warten kann. S...