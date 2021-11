Ludwigsfelde

Neuordnung in der Ludwigsfelder Stadtpolitik: Der parteilose Stadtverordnete Iven Kühlewind wechselt zum 1. Dezember von der SPD-Fraktion zur Fraktion LOL/evoLu.

„Gemeinsam mit dem langjährig in der SPD-Fraktion tätigen und in der Kommunalpolitik erfahrenen Stadtverordneten Iven Kühlewind werden wir gestärkt dem Auftrag der Wählerinnen und Wähler folgen können“, sagte der Fraktionsvorsitzende Jens Wylegalla. Damit nehme „parteiunabhängige ideologiefreie, sachliche und an der Lebenswirklichkeit orientierte Politik“ in Ludwigsfelde einen „wahrnehmbar größeren Raum“ ein.

Neuer Name für Fraktion LoL

Durch den Beitritt Kühlewinds wächst die Fraktion auf drei Mitglieder. Nicht nur das: Ab Dezember wird sie den Namen LOL/evoLU/Sport für Ludwigsfelde tragen. Kühlewind, der seit 2008 in der Stadtverordnetenversammlung sitzt, wird nach Angaben Wylegallas seine neue Fraktion im Ausschuss für Soziales, Schule, Kultur und Sport „federführend“ vertreten.

„Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit in der neuen Fraktion und werde mich auch weiterhin, wie schon in den vorangegangenen Jahren, intensiv für die Belange der Bürger unserer Stadt insbesondere im Bereich Kinder, Jugend und Sport einsetzen“, so Kühlewind.

Von Johanna Apel