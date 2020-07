Ludwigsfelde

In der Zeit von Montag zu Dienstag wurde von einer Baustelle in Ludwigsfelde der Bauzaun geöffnet. Unbekannte verluden eine dort abgestellte Rüttelplatte in ein Fahrzeug und verschwanden. Die Polizei hat vor Ort die Spuren des Diebstahls gesichert.

Von MAZonline