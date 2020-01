Ludwigsfelde

Der Hausmeister einer Schule in der Karl-Liebknecht-Straße in Ludwigsfelde informierte die Polizei darüber, dass in der Zeit vom Donnerstag, dem 17. Januar, bis Mittwoch Zaunfelder von der Grundstücksumfriedung abmontiert wurden. Der Schaden beträgt 180 Euro. Polizeibeamte sicherten die Spuren der Täter.

Von MAZonline