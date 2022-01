Ludwigsfelde

Eine Ladendetektivin stellte am Dienstagnachmittag eine 54 Jahre alte Frau in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde in einem Discounter.

Die Diebin hatte versucht, verschiedene Artikel mit einem Gesamtwert von 390 Euro zu entwenden. Die Verkaufsstelle erstattete eine Strafanzeige und erteilte der Frau ein lebenslanges Hausverbot, wie es hieß.

Von MAZonline