Ludwigsfelde

Vor dem Geschäft des Optikers „Blickkontakt“ in den Ludwig Arkaden haben zwei Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen Pflanzenkübel gestohlen. Wie Inhaber Karsten Dobe der MAZ sagte, habe eine Kamera vor seinem Geschäft zwei Frauen gefilmt, die mit einem Auto bis an das Geschäft heran gefahren seien, um den Kübel einzuladen. Der Beton-Pflanzentopf ist einer von zweien, die Dobe vor dem Eingang seines Geschäfts aufgestellt und mit Blumen bepflanzt hat. „Die sind sehr schwer und groß“, sagt er. „Das da einer geklaut wird, ist etwas Neues.“

Häufig Diebstähle in den Ludwig Arkaden

Zwar seien er und seine Frau zunächst geschockt gewesen, doch richtig gewundert habe den Ladenbesitzer die dreiste Aktion nicht. Nach jeder neuen Bepflanzung habe er darauf warten können, dass die Blumen aus den Kübeln geklaut werden, sagt er. „Die graben sogar die günstigen Stiefmütterchen aus“, sagt er. Mit Vandalismus habe das nichts zu tun, denn die Pflanzen sind jedes Mal verschwunden. „Wahrscheinlich im eigenen Garten eingepflanzt“, sagt Dobe.

Weihnachtsdeko wird geklaut

Nicht nur die Blumen in den Ludwig-Arkaden haben die Diebe im Visier. In den vergangenen Jahren seien – vor allem und die Weihnachtszeit – regelmäßig Lichterketten und Dekoration geklaut sowie ständig Weihnachtskugel zerschlagen worden, sagt Dobe. Letztes Jahr sei sogar ein großer beleuchteter Stern samt Trafo über einer Ladentür verschwunden. „Die Diebe müssen mit einer Leiter gekommen sein, das waren bestimmt drei Meter“, sagt der Optiker.

Wie auch bei seinem Blumenkübel geht Dobe davon aus, dass die Diebe nicht spontan handeln, sondern ihre Raubzüge planen. „Die wussten genau, was sie tun“, sagt der Geschäftsführer. Auch in diesem Fall habe er Anzeige erstattet, rechnet aber nicht mit einem Erfolg – zur Vorsicht nimmt er den verbliebenen Kübel lieber rein.

Von Lisa Neugebauer