B-Plan soll Logistikunternehmen verhindern

Ludwigsfelde

Die Stadtverwaltung solle das Bebauungsplan-Verfahren für das Gewerbegebiet Eichspitze Süd so gestalten, dass die Logistik-Branche und das spekulative Errichten von Hallen zur Vermietung an Logistikunternehmen auszuschließen sind – diesen Antrag hatte die SPD im Dezember eingebracht.

Im Bauausschuss brachte Bürgermeister Andreas Igel nun die Intention der Stadt Ludwigsfelde auf den Punkt: „Es geht um die Wertigkeit von Arbeit. Wir brauchen eine Steuerungsfunktion für qualifizierte Arbeit durch einen Blick auf die Fertigungstiefe der Unternehmen, die sich in Ludwigsfelde ansiedeln wollen.“ Eine bauliche Festlegung, so Igel weiter, werde aber Logistik nicht verhindern. Letztlich entscheide der Verkäufer: „Wir vermarkten die Flächen, wir als Stadt entscheiden, an wen wir verkaufen.“

Durchfahrtsverbot für Lkw

Am Beispiel des Areals Eichspitze Süd wollen die Stadtverordneten diskutieren, ob sie dem SPD-Antrag zustimmen und ihn für sinnvoll halten. Laut Antrag sollen Ausnahmeregelungen möglich sein – die grundsätzlich nur die Stadtverordnetenversammlung erteile. „Es darf aus unserer Sicht nicht zugelassen werden, dass auf dem Territorium der Stadt Ludwigsfelde eine Erweiterung des Güterverkehrszentrums Großbeeren stattfindet.“ Das Zentrum in der Nachbarschaft ist längst an seine Grenzen gestoßen. Insbesondere der Lkw-Verkehr sorgt schon seit geraumer Zeit in Genshagen für permanente Ruhestörungen und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Laut SPD soll der Bürgermeister ein Durchfahrtsverbot für Lkw für den Ortsteil prüfen lassen. Das wäre zwar grundsätzlich möglich, Ludwigsfelde ist dabei aber darauf angewiesen, dass die Kreisverkehrsbehörde mitspielt. Ob der Schwerlastverkehr dann tatsächlich abnimmt, bezweifelte Igel: „Verbotsschilder alleine sorgen noch nicht dafür, dass sich die, die es angeht, auch an die Verbote halten.“

Artenschutzprobleme im Gewerbegebiet

Die Diskussion um den Verkauf von Gewerbeflächen, um Flächennutzungs- und Bauleitpläne in Gewerbegebieten geht weiter. Nun sind die Stadtverordneten an der Reihe. Zugleich soll der bereits rechtskräftige Bebauungsplan für Genshagen wieder aufgeschnürt werden. Die derzeitige Vermarktungssituation sei dort sehr schwierig, da sich auf den seit langem existierenden Brachflächen inzwischen Artenschutzprobleme ergeben haben.

Von Udo Böhlefeld