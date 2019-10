Elektro-Service mit prominenten Kunden

Ludwigsfelde

Die Urkunde und der Pokal vom Wirtschaftspreis 2011 sind noch gut sichtbar in den Geschäftsräumen der ESL Elektro-Service Ludwigsfelde GmbH präsent. Schon damals war das Unternehmen Vorreiter in Sachen innovativer Beleuchtungs- und Brandschutztechnik, es wurde für die Qualität der Arbeit und die qualifizierten Mitarbeiter gelobt.

In der Zwischenzeit ist auch hier die Entwicklung nicht stehengeblieben, es blieb keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Der Geschäftsführende Gesellschafter Andreas Weinhold und Geschäftsführer Gerhard Ritz setzen vor allem auf selbst herangezogene Nachwuchskräfte. Sie sollen Kollegen ersetzen, die in nächster Zeit in den Ruhestand gehen. „Damit steht und fällt die Firma“, sagt Ritz. Der reibungslose Informationstransfer ist derzeit eine der wichtigsten Aufgaben.

Nachwuchskräfte übernehmen Verantwortung

Und so bekommen die jungen Leute entsprechende Verantwortung: Als Projektleiter ist Techniker Stephan Schädlich (34) für alle Aufgaben rund um Rolls-Royce zuständig, Elektromeister Benjamin Stege (23) betreut die Bereiche Daimler, MTU und Gestamp. Der 27-jährige Thomas Turban ist dagegen für die Projekte der Universität Potsdam verantwortlich, gleichzeitig steckt er in den Prüfungen für seine Meisterausbildung, deren Kosten das Unternehmen trägt. Aus der Riege der fünf Projektleiter soll auch der Nachfolger für die Geschäftsleitung stammen.

Thomas Turban (l.) und Stephan Schädlich (r.) sind als Projektleiter tätig. Quelle: Gerald Bornschein

ESL Elektro-Service übernimmt Elektroinstallationen, inklusive Netzwerk- und Kommunikationstechnik oder Sicherheitssystemen in der Industrie, im Büro- oder Hausbau. Kompetent ist das Unternehmen auch in der Glasfasertechnik und der Einrichtung von KNX-Bussystemen. Etwa die Hälfte aller Aufträge betrifft Industriebauten, ein Viertel macht der Wohnungsbau aus, den Rest teilen sich öffentliche und private Auftraggeber. Manche sind langjährige Kunden, so zum Beispiel Rolls-Royce in Dahlewitz, wo ESL schon den allerersten Stromverteiler setzte.

Vor zwei Jahren wurde eine Weiterbildungsmatrix aufgestellt, um festzustellen, welche Kenntnisse vorhanden sind und welche Fertigkeiten fehlen. Daraus entstand ein kostenintensiver Plan, der mit Rücksicht auf Interessen und Neigungen umgesetzt wurde. Zu den 28 Mitarbeitern gehören auch drei Auszubildende, zudem ist ESL weiter auf der Suche nach geeignetem Nachwuchs. Gute Erfahrungen hat das Unternehmen auch mit der Integration ausländischer Arbeitnehmer, so sind im Team Kollegen aus Libyen, Palästina, dem Kosovo und Afghanistan vertreten.

Handwerk 4.0

Auch Innovation kann ESL: Andreas Weinhold hat innerhalb von drei Jahren selbst eine Software zur Auswertung der Projekte mit Datenschnittstelle zum Warenwirtschaftssystem programmiert. Das Access-basierte System kann für jedes Projekt den aktuellen Arbeitsstand ermitteln, Werkzeuge verwalten, Arbeitszeit erfassen oder die Rechnungslegung planen. Mit unterschiedlichen Rechten ist der Zugriff auch per Smartphone möglich, sozusagen „Handwerk 4.0“. Gleichzeitig lässt sich darüber das unternehmerische Denken der Projektleiter schulen, der Wettbewerb zum „Projektleiter der Woche“ wurde positiv aufgenommen.

In Planung ist derzeit der Neubau einer Halle im Gewerbegebiet Preußenpark. Die Baugenehmigung soll bis Jahresende kommen, und die Fertigstellung ist für 2020 geplant. Mit einer Fläche von 30 mal zehn Metern auf zwei Etagen soll sie Büro- und Sozialräume sowie das komplette Lager aufnehmen, das jetzt noch auf zwei Standorte verteilt ist. Mittels Photovoltaik und Speichertechnik sollen dann 60 Prozent des benötigten Stroms selbst erzeugt werden.

Einsatz für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Andreas Weinhold ist Gründungsmitglied des Lions Club Berliner Ring, der unter anderem das Märkische Kinderdorf unterstützt. Die ESL Elektro-Service Ludwigsfelde GmbH ist zudem Mitglied im Ludwigsfelder Bündnis für Familie und setzt sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Mit der Teilnahme an Assessment-Center-Trainings wird gleichzeitig um Bewerber geworben. Auch der jüngst abgeschlossene Kooperationsvertrag mit dem Ludwigsfelder Fußballclub soll Kontakt zu jungen Leuten bringen und deren Interesse wecken.

Von Gerald Bornschein