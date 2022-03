Ludwigsfelde

Im November vergangenen Jahres wurde das Edeka-Center Specht mit dem Preis der Wirtschaft Teltow-Fläming in der Kategorie Industrie und Gewerbe ausgezeichnet. Die Jury hatten damals unter anderem der hohe Anteil regionaler Waren und das Engagement der Familie Specht für die Stadt Ludwigsfelde und für die Region überzeugt.

Hans-Hermann Specht: „Wir stehen für Regionalität!“

Diesen Anspruch unterstreicht das Unternehmen nun erneut mit einer Spende für den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsfelde. Hans-Hermann Specht betont, dass es besonders um die Menschen vor Ort geht. „Wir stehen für Regionalität!“ Das von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse gestiftete Preisgeld wurde durch Edeka Specht um weitere 500 Euro aufgestockt, so dass nun insgesamt 1500 Euro vor allem der Kinder- und Jugendfeuerwehr zugutekommen.

Den symbolischen Scheck nehmen Marianne Such vom Förderverein und Stadtwehrführer Patrice Fischer entgegen. Sie bedanken sich im Namen der Vereinsmitglieder und der Feuerwehrleute bei den Spendern, die sich bereits mehrfach für die Ludwigsfelder Wehr engagiert haben. Gerade im Hinblick auf die letzten stürmischen Wochen, in denen die Kameraden oft stundenlang unterwegs waren, ist jede Unterstützung willkommen. „Die Kinder werden nun mobiler“, freut sich Marianne Such. Auch Bürgermeister Andreas Igel ist stolz darauf, dass die Familie Specht ihrem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“ treu bleibt.

Ludwigsfelder Jugendfeuerwehr bekommt Kindersitze

Verwendet wird die Spendensumme für modulare Sitzerhöhungen zum sicheren Transport der Kinder in den Fahrzeugen. Der Auftrag dafür bleibt ebenfalls in der Stadt, die Elster-Werke werden die Fertigung übernehmen. Hier arbeiten 90 Menschen, davon 60 mit Handicap. Niederlassungsleiter Johannes Martin präsentierte schon einen ersten Entwurf inklusive Halterungsmöglichkeit. Er hat bereits Erfahrung mit dieser Konstellation, so wurde bereits ein Edeka-Spendenprojekt für die Rettungshundestaffel erfolg-reich umgesetzt.

Beatrix Kensy und Michael Brand von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse freuen sich natürlich, dass das Preisgeld für solch einen gemeinnützigen Zweck verwendet wird. Auch die Organisatoren des Preises der Wirtschaft sind bei der Übergabe vor Ort, um ihren Dank auszusprechen. Vilma Trempler von der Kreishandwerkerschaft Teltow-Fläming erinnert daran, wie begeistert die Jury beim Besuch des Edeka-Centers Specht war. Für die IHK Potsdam begrüßt der Leiter des Fachbereichs Regional Tino Dracker, dass die Familie Specht in das Bild des „ehrbaren Kaufmanns mit gesellschaftlichem Engagement“ passt.

Freiwillige Feuerwehr Ludwigsfelde Die Freiwillige Feuerwehr Ludwigsfelde verfügt über 286 aktive Kameradinnen und Kameraden, in der Kinder- und Jugendfeuerwehr sind 167 Mädchen und Jungen engagiert. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsfelde e.V. hat etwa 70 Mitglieder und freut sich über jeden Neuzugang. Mehr Informationen:Web: www.edeka-specht.dewww.foerderverein-ffw-lu.de

Von Gerald Bornschein