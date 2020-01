Ehrenamtler beim Neujahrsempfang der Stadt gewürdigt

Ludwigsfelde

Den diesjährigen Neujahrsempfang in Ludwigsfelde widmeten die Gastgeber – Bürgermeister Andreas Igel und Bettina Lugk (beide SPD), die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung – den vielen Ehrenamtlichen im Ort. Vor allem Vertreter von Vereinen und Initiativen sowie ehrenamtliche Kommunalpolitiker waren Gäste des Abends. Zudem holte die Stadt nach, was „aus unerklärlichen Gründen“, wie Igel sagte, das Rathaus von Ludwigsfelde nicht erreicht hatte: die Bitte um Vorschläge zum Tag des Ehrenamts im Dezember im Kreishaus. So ehrte die Stadt nun zwischen ihren zweijährlich verliehenen Bürgerpreisen Ehrenamtler.

Blumensträuße für vier Frauen

Gudrun Krüger und Monika Kollert vom Verein Frauenstammtisch bekamen vor dem großen Klubhaus-Publikum sonnig-gelbe Blumensträuße. Seit 1992 waren die Frauen in Ludwigsfelde und später auch in Luckenwalde mehr als ein Arbeitgeber für die Beschäftigten und die hunderten in Not geratenen Frauen und Kinder, denen sie auch nach ihrer Zeit in der Notunterkunft Beistand leisteten. Die Trägerschaft des Vereins für die Frauenhäuser endete mit dem vergangenen Jahr. Geehrt wurden außerdem Marina Khan für ihr Engagement im Förderverein der Stadtbibliothek und die Löwenbrucherin Ilona Ulrich, seit Jahrzehnten Wahlhelferin in dem heutigen Ortsteil der Stadt.

„ Ludwigsfelde wäre nicht halb so liebenswert“

„Die Bereiche, in denen Sie aktiv sind, sind so vielfältig wie das Leben in unserer Stadt – wie die Menschen in unserer Stadt“, sagte Igel. Sport, Feuerwehr, Kunst, Kultur, Kirche, Selbsthilfe, Hilfe für Hilfebedürftige, Sponsoring, Spenden, Förderung, Lokalpolitik, Jugendarbeit, Interessenvertretung, Tierwohl, Umweltschutz, Festlichkeiten, und, und, und. „Müsste all das, was Sie leisten, durch das Hauptamt geleistet werden, würde dies die Leistungsfähigkeit unserer Stadt in jeder Hinsicht überfordern“, erklärte er, „ Ludwigsfelde wäre nicht halb so liebens- und lebenswert, wie es ist und empfunden wird.“

Ohne Respekt keine Wertschätzung

Dass jemand ein Ehrenamt annimmt, sei viel mehr als die Einsicht in die Notwendigkeit. „Nein, es ist auch die Freude am gemeinsamen Helfen, am gemeinsamen Gestalten und letztendlich die Freude am gemeinsamen Gelingen“, meint er. Doch Ehrenamt brauche und bewirke im Kern eines: Respekt. Seine Begründung: „Respekt vor dem, was Menschen bereit sind, von sich für andere zu geben. Ohne den Respekt ihrer Umwelt vor dem, was sie leisten, wäre eine Wertschätzung gar nicht möglich!“ Wie aber stehe es mit dem Respekt in einer Zeit, in der Geringschätzung und Beleidigungen gesellschaftsfähig seien und so Akzeptanz fänden?, fragte er. „Wie viel Respekt bringen wir denn auf, für die jeweils anderen Menschen mit anderer Hautfarbe?“ Mit oder ohne oder andere Religion, anderer geschlechtlicher Orientierung, mit anderen politischen Ansichten, anderem Einkommen?

Ehrenamtsbörse noch in diesem Jahr

Und Igel fragte: „Sind wir alle bereit, das ,Andere’ so zu respektieren, wie wir für uns und unsere Lebensauffassung, für unser Handeln, unser Sein Respekt erwarten?“ Er lenkte die Aufmerksamkeit darauf, dass wir in einer Zeit lebten, in der das Individuum sich selbst immer mehr in den Mittelpunkt seines eigenen Seins und Handelns stelle, das belege das Selfie im digitalen Profil als Abbild des eigenen Ideals. „Die gesellschaftliche Aufgabe, diesem Maß an Egozentrik und Egoismus etwas entgegenzusetzen, ist und bleibt eine große Herausforderung.“ Um die in Ludwigsfelde zu meistern, kündigte der Rathauschef an, es werde auf Initiative des Seniorenbeirats dieses Jahr eine Ehrenamtsbörse geben.

Applaus für seine rasante Vorstellung mit einem BMX-Rad bekam Frank Wolf. Einen Teil dessen, was der Sportler weltweit mit seinen Shows präsentiert, konnten die Gäste auf der Klubhaus-Bühne erleben.

Von Jutta Abromeit