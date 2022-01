Ludwigsfelde

Mit einem Phantombild, das mit Hilfe von Spezialisten des LKA erstellt wurde, sucht die Polizei derzeit einen Tatverdächtigen. Die abgebildete Person wurde von einer Zeugin dabei beobachtet, wie sie am 26. Juli 2021 gegen 10.40 Uhr durch ein zum Lüften offenstehendes Fenster in ein Einfamilienhaus in Groß Schulzendorf einstieg. Die Zeugin informierte die Hausbewohner, die sich zu dieser Zeit im Garten aufhielten. Diese trafen den Mann vor dem Haus. Er sagte, dass er eine Pension sucht und entfernte sich. In der Wohnung war das Mobiliar nach Wertgegenständen durchsucht worden. Der Mann war an diesem Tag auch im Nachbarort Wietstock unterwegs.

Einbrecher trug überwiegend dunkle Kleidung

Er ist etwa 25 bis 35 Jahre alt. Er hat eine schlanke sportliche Figur und ist etwa 1,65 Meter groß. Er hat dunkle Haare und trägt einen kurzen dunklen Vollbart. Er sprach in gebrochenem Deutsch. Er trug ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans und ein dunkelblauen Basecap.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00. Ein Hinweisformular findet sich im Internet unter: www.polizei.brandenburg.de

Von MAZonline