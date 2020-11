Ludwigsfelde

In ein Bürogebäude von Mercedes-Benz in Ludwigsfelde wurde in der Nacht zum Samstag eingebrochen. Zugang verschafften sich der oder die Täter über einen Balkon, dessen Glastür aufgehebelt wurde. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spuren wurden gesichert, die Kripo ermittelt.

Von MAZonline