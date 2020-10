Ludwigsfelde

Am Bahnhof in Ludwigsfelde warfen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch mit einem Stein die Scheibe eines Geschäfts ein. Sie durchwühlten den Verkaufsraum und entwendeten Zigaretten. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

