Ludwigsfelde

Zwischen Sonntag, 26. Mai, und Sonntag, 2. Juni gegen 21 Uhr, wurde in der Großbeerener Landstraße in Ludwigsfelde in ein Vereinsheim eingebrochen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam über einen Lichtschacht in das Haus ein, entwendeten Bargeld und beschädigten Einrichtungsgegenstände. Der Sachschaden wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Die Polizei sicherte Spuren.

Von MAZonline