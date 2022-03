Ludwigsfelde

Mit all seinem Werkswissen ist ein Autowerker und Marktwirtschaftler jetzt Rentner: Günter Kausmann. Praktisch als einer der letzten IFA-Männer verließ der 67-Jährige in Ludwigsfelde das Gebäude an der Brandenburgischen Straße. Das war nach dem Mauerfall noch IFA-Servicecenter, zu Kombinatszeiten in der DDR beherbergte es das Zentrale Ersatzteil-Vertriebslager (ZEVL).

Kausmann erlebte IFA Ludwigsfelde und Zalando

Mehr als ein halbes Jahrhundert lang hatte ihn sein Arbeitsweg dorthin geführt, mit vielen, vielen Höhen und Tiefen vor und nach dem Mauerfall. Er erlebte den Niedergang des DDR-Devisenbringer-Vorzeigebetriebs IFA-Automobilwerke Ludwigsfelde und er saß in dem Haus, in dem etliche Rocket-Tochterfirmen wie Zalando gegründet wurden.

Als Günter Kausmann, geboren in Treuenbrietzen, nach der Schule nicht so richtig wusste, was er mal werden will, fiel ihm eine Broschüre des Autowerks in die Hände. Günter Kausmann wird Karosserie-Facharbeiter, kommt jedoch nie an in diesem Beruf. Mit einem Studium wurde er Fachökonom, doch auch die Richtung Berufsausbildung war nicht seins, erzählt er. Und fügt hinzu: „Da ist so ein Großbetrieb, in dem man sich auch mal ausprobieren kann, wirklich gut.“

Zur Galerie Ganz sicher wird Günter Kausmann sein IFA-Wissen nicht für sich behalten, sagt der heutige Rentner. Einiges sendet der RBB im Mai und Juni in Filmen, die auch mit Kausmanns Hilfe auf dem Firmengelände in Ludwigsfelde gedreht wurden.

Und man ließ ihn probieren. Anfang der 1980er Jahre landete er im kaufmännischen Teil des IFA-Autowerks, „einschließlich Ferienlager-Betreuung“, erzählt er. Fortan ist Günter Kausmann vom Ersatzteilhandel über Kundendienst mit Absatz, Werbung und Versand in viele Bereiche eingebunden. Ehrenamtlich engagiert er sich in der Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL).

Legendäre Laster W 50 wurden per Hand verladen

Angesichts heutiger Produktionsmethoden lacht er: „So fortschrittlich wir waren und so viel wir exportierten – die Lkw wurden damals noch manuell verladen. Das heißt, alle Teile, die das Verrutschen der Laster auf Eisenbahnwaggons verhinderten, wurden noch von Hand angenagelt.“

Im Dezember 1989 mussten hauptamtliche Personen von Parteien und Massenorganisationen DDR-Betriebe verlassen. „Und schon im Januar 1990 hatten wir die erste Betriebsratswahl“, so Günter Kausmann. Er wird für den kaufmännischen Bereich vorgeschlagen und in das mehr als 20-köpfige Gremium gewählt. „Ich habe noch heute den Satz von unserem dann langjährigen Mercedes-Benz-Vorsitzenden Fred Rummler im Ohr, ,Wir haben den Stern auf der Brust, aber nicht im Portemonnaie.’“

Impression vom 4. IFA-Treffen in Ludwigsfelde auf der Festwiese. Quelle: Privat

Kausmann erlebt alles mit: Die Ankündigung des Joint-Ventures von IFA und Mercedes und die Rede von Kombinatsdirektor Lothar Heinzmann, als nach Einführung der D-Mark im Sommer 1990 Kurzarbeit null folgt und 1991 die ersten 3.500 Mitarbeiter entlassen werden, als mit Betriebsrat und Treuhand Sozialplan und Abfindungen verhandelt werden. „Das war für mich emotional sehr schwer.“ Er sei in Ludwigsfelde als Fußgänger mal fast vor ein Auto gelaufen, weil er wie in einer anderen, bis dahin unbekannten Welt lebte.

Regine Hildebrandt wunderte sich: Keine Gegenwehr trotz Massenentlassung

„Über Nacht prasselte die bundesdeutsche Arbeitswelt auf uns ein. Bis heute muss ich auch damit leben, dass mich auf der Straße Leute erkennen und sagen: ,Du hast damals meine Mutter, meinen Vater oder meinen Opa mit entlassen’.“ Und nie vergesse er, dass im Spätsommer wegen der Massenentlassungen bei Mercedes Arbeitsministerin Regine Hildebrandt zu einer Aufsichtsratssitzung auftauchte: „Sie hat sich gewundert, dass die Entlassung von Tausenden Menschen ohne große Gegenwehr abging.“

Kausmann wurde sieben Mal mit verkauft

Seit 2005 wird Günter Kausmann als Person und als Firma insgesamt sieben Mal mit verkauft: von der IFA-GmbH Internationaler Fahrzeughandel über die Waldschlösschen-Firma, Jost Nothacker, Freo Apollo, die Vivanium GmbH bis zur MVGM GmbH. „Aber ich blieb immer am selben Schreibtisch“, erzählt er, war oft kaufmännischer Leiter und Betriebsrat in einer Person. „Immer ging natürlich der Umsatz zurück, und immer wurden Leute entlassen“, erzählt er.

Kausmanns Fazit nach diesem Berufsleben: „Schön, dass ich diese interessante, abwechslungsreiche und vielfältige Zeit miterleben durfte mit allen Hochs und Tiefs.“ Und er sagt: „Bedrückend finde ich nach wie vor, dass die Lebensleistung so vieler Menschen hier keine Beachtung findet und es nach mehr als 30 Jahren nach der Wende immer noch keine gleichen Löhne und Gehälter in Ost und West gibt.“ Aber er beobachte auch: „Noch heute treffen sich in Ludwigsfelde immer wieder alte Autowerker, die sich gemeinsam erinnern.“

Viele IFA-Dokumente im Stadt- und Technik-Museum

Organigramme und Telefonbuch des Autowerks mit seinen einst 9.767 Beschäftigten – unglaublich vieles hat Kausmann noch im Kopf. Die Papierform all dessen ging jüngst ans Stadt- und Technik-Museum. Denn die letzten Gebäude und Wegweiser mit den drei weißen Buchstaben auf blauem Grund werden abgerissen, sie weichen einem neuen Logistik-Park.

Kausmann: Behalte mein IFA-Wissen nicht für mich

Auf die Frage, was bei all seinen Interessen nun sein Leben bestimmen wird, meint der Mann im Ruhestand: „Lassen Sie mich erst mal in meinem neuen Alltag ankommen. Und ganz sicher werde ich das IFA-Wissen nicht für mich behalten.“ Einiges aus der IFA-Geschichte sendet der RBB im Mai und Juni in Filmen, die auch mit Kausmanns Hilfe auf dem alten Firmengelände in Ludwigsfelde gedreht wurden.

