Acht Mädchen und Jungen aus Genshagen erlebten einen ganz besonderen Start in ihre Schulzeit an der Ludwigsfelder Fontane-Grundschule. An den Schulen in Ludwigsfelde wurden coronabedingt erneut erneut separate Feierlichkeiten organisiert statt einer großen gemeinsamen Veranstaltung im Klubhaus.