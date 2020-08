Ludwigsfelde

Eltern der Fröbel-Kitas „ Kinderland“ und „Am Wurzelberg“ haben am Mittwochabend im Bauausschuss gegen die Errichtung eines Seniorenzentrums auf dem derzeitigen Kindergartengelände an der Friedrich-Engels-Straße protestiert. Sie finden es falsch, die Fläche zu bebauen. „Wieso nimmt man den Kindern die geliebte Spielfläche weg?“, fragte Tina Diwischek, die die Sorgen der Eltern vor dem Ausschuss vortrug.

Das Gelände werde von den Kindern viel genutzt, sagte die Mutter. „Nur weil kein Klettergerüst darauf steht, heißt das ja nicht, dass die Fläche verwildert ist.“ Das Konzept der Kitas – und vor allem der Waldkita „Am Wurzelberg“ – sei es, den Kindern die Chance zu geben, Natur unmittelbar zu erleben. „Das kann aber nicht funktionieren, wenn den Kindern so viel Fläche genommen wird“, sagte Diwischek.

Bürgermeister: „Es geht immer um einen Interessenausgleich“

Bürgermeister Andreas Igel zeigte wenig Verständnis für die protestierenden Eltern. Er könne ihre „Unsicherheiten und Fragen“ zwar verstehen, ermahnte sie jedoch, nicht nur an sich zu denken. „Die Stadt muss mehrere Bedürfnisse erfüllen“, sagte der Bürgermeister. Dazu gehöre auch die Schaffung eines Seniorenzentrums. „Wir sind in einem ständigen Ausgleich unterwegs“, sagte Igel. Er wisse, dass der Bau der Gebäude Betroffenheiten auslöse, aber: „Wir müssen anerkennen, dass es Menschen gibt, die Bedarf haben und es muss immer abgewogen werden – und das muss eine Gesellschaft aushalten.“ Es gehe immer um einen Interessenausgleich. „Es hat auch die Frage gegeben: ,Was tut die Stadt für alte Menschen’“, sagte Igel.

Um dieses Gelände geht es: Hier soll das Seniorenzentrum des Arbeiter-Samariter-Bunds entstehen: auf dem Gelände, auf dem sich die Kitas „Kinderland“ und „Am Wurzelberg“ befinden. Quelle: Lisa Neugebauer

Für die Kinder entsteht nach Ansicht des Bürgermeisters durch den Verkauf der Fläche „keinerlei Einschränkungen“. Das Kita-Grundstück sei nach dem Bau des Seniorenheims noch 16.000 Quadratmeter groß, abzüglich der beiden Kita-Gebäude seien es noch 7500 Quadratmeter. „Das ist mehr als das Doppelte als rechtlich zur Verfügung stehen muss“, sagte Igel. Danach müssen pro Kind 10 Quadratmeter Außenfläche eingeplant werden – bei 300 Kindern also 3000 Quadratmeter. „Wir wussten, dass die Beeinträchtigung in erträglichen Maß sein wird, weil wir viel mehr Wald haben, als wir brauchen“, sagte Igel.

Zudem sehe er es als Chance für die Gemeinschaft in Ludwigsfelde, wenn das Seniorenzentrum so nah an den Kitas entsteht. „Wenn man das will, wird das sicher die Zusammenarbeit befördern“, sagte der Bürgermeister. Er könne sich zum Beispiel vorstellen, dass die Senioren den Kindern vorlesen – und anders herum die Kinder den Senioren etwas vorsingen. „Das ist das, was wir wollen, das ist das, was Gemeinschaft braucht und das ist das, was Ludwigsfelde braucht“, proklamierte Igel.

Seniorenbeirat ist für die Bebauung

Unterstützung bekam der Bürgermeister von Vertretern des Seniorenbeirats. „Ältere sind schwach vertreten“, sagte ein Mann bei der Einwohnerbefragung. „Wir brauchen Pflegeplätze und Wohnungen – das geht aber nur miteinander und nicht gegeneinander.“

Doch es gab neben dem Protest der Eltern auch andere kritische Stimmen. Eine Anwohnerin beschwerte sich, dass ihr mit dem Bau des Seniorenzentrums die Sonne auf dem Balkon genommen würde. „Wenn ich mir die Fünfgeschosser da so vorstelle, weiß ich, dass ich dann von morgens bis abends Schatten habe“, sagte sie im Bauausschuss. Kirsten Bös von der Bauleitplanung der Stadt Ludwigsfelde erklärte, dass hier das Abstandsflächenrecht greife. „Jedes Haus wirft Schatten, aber die Abstände sind in den gesetzlichen Regelungen geregelt“, sagte sie.

Vertrag bereits unterzeichnet

Eine weitere Kritikerin bezog sich auf die Ruhe der Senioren: Es ist die Frage, ob sich die alten Menschen neben einer Kita mit 300 Kindern gut orientieren könnten, wo ihnen schon ein laufender Fernseher Probleme bereiten könne, sagte die Ergotherapeutin, die auch mit Senioren arbeitet. „Der Kinderlärm ist nicht optimal“, sagte sie und stellte die Frage nach der Zumutbarkeit. „Viele kriegen es nicht hin, Außengeräusche zu verarbeiten, und dann sollen die 300 Kinder aushalten?“

Bürgermeister Igel bot allen Anwesenden Gesprächsbereitschaft an, machte aber auch deutlich, dass die Entscheidung für den Bau des Seniorenzentrums bereits gefallen ist: Der entsprechende Vertrag, der die Herausnahme der Fläche und deren Verkauf ermöglicht, sei bereits unterzeichnet.

Das sind die Pläne für das Seniorenzentrum Der Regionalverband Mittel-Brandenburg des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) will auf dem Gelände an der Ecke Friedrich-Engels- und August-Bebel-Straße in Ludwigsfelde zwei Fünfgeschosser mit Tiefgarage bauen. In den Neubauten sollen 24 Tagespflegeplätze für Senioren, eine Sozialstation und 43 seniorengerechte Ein- bis Dreiraumwohnungen entstehen. Der in Königs Wusterhausen ansässige ASB-Verband betreibt in Ludwigsfelde bereits mehrere Einrichtungen. Dazu gehören die beiden Altenheime an der Robert-Koch- und an der Salvador-Allende-Straße sowie das Heim für demenzkranke Menschen am Anton-Saefkow-Ring.

