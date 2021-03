Die Gesellschaft Callidus will statt weiterer Einfamilienhäuser nun Geschosswohnungen in Ludwigsfeldes neuem Stadtteil Rousseau-Park bauen – doch diese Idee findet nicht jeder gut.

Wohnungen oder Einfamilienhäuser: Was wird auf der Fläche am Rousseau-Park in Ludwigsfelde entstehen? Quelle: Lisa Neugebauer