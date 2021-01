Ludwigsfelde

Am Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow sind am Dienstag die ersten Mitarbeiter gegen Corona geimpft worden. Bereits am ersten Tag konnten 119 Personen geimpft werden, berichtete das Krankenhaus am Mittwoch. . „Wir hatten uns minutiös auf diesen Tag vorbereitet und alle Abläufe genauestens geprobt“, sagt Burkhard Schult, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses, „das hat sich jetzt ausgezahlt. Außerdem ist positiv zu bemerken“, so Schult weiter, „dass die Bereitschaft unter den Mitarbeitenden groß ist, das Impfangebot anzunehmen.“ Das Angebot richtet sich vor allem an die 450 Mitarbeitenden des Hauses, aber auch an die des Rettungsdienstes.

Kampagne am Krankenhaus für Corona-Impfungen

Parallel appelliert der Unternehmensverbund Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin, zu dem das Ludwigsfelder Krankenhaus gehört, in einer Kampagne an all seine Mitarbeitenden – ob in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kitas, Werk- und Wohnstätten oder im ambulanten Pflegedienst – sich impfen zu lassen.

Unter dem Motto „Sich und andere schützen“ erinnert das Diakonissenhaus daran, dass Ziel und Zweck aller Arbeit im Unternehmensverbund die Begegnung mit anderen Menschen und der Dienst für andere Menschen ist und die Mitarbeitenden damit Verantwortung nicht nur für sich selbst tragen.

