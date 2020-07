Ludwigsfelde

Keine fünf Minuten kann Max Müller hintereinander an einer Sache arbeiten – Stromkabel sortieren und anklemmen, Telefonklingeln, Kollegen-Zurufe, der Mann vom TÜV... Der 29 Jahre alte Nutzfahrzeugtechniker scheint alles gleichzeitig zu erledigen. Er ist Chef der 15-köpfigen Schausteller-Truppe Müller. Und die bereitet auf der Festwiese am Bahnhof Ludwigsfelde das erste Stadtfest der Region nach Corona vor: Mit acht Fahrgeschäften, vier Spiel- und vier Verkaufsständen soll am Freitag um 14 Uhr das „Ludwigsland“ starten. Für mehr als vier Wochen wollen die Menschen, die vom Rummel leben, bis zum 9. August wenigstens ein bisschen wieder gut machen, was Corona sie an Ausfällen bisher kostete.

Der Mann vom TÜV (l.) kontrolliert jedes Teil der Berg- und Talbahn. Quelle: Jutta Abromeit

„Das war nicht einfach“, erklärt Müller, der am 2. Juli in Berlin bei der Demo an der Siegessäule dabei war: „Wir wollten einfach nur genauso behandelt werden wie stationäre Freizeitparks“, erklärt er. Deshalb habe er im Wirtschaftsministerium insistiert. Schließlich konnte er ein Konzept einreichen und durfte jetzt loslegen. „Natürlich nur unter Auflagen, aber die Hygieneregeln wollen wir ja auch einhalten“, sagt er. Dazu gehören: das Gelände einzäunen, getrennter Ein- und Ausgang, maximal 1.000 Besucher zur gleichen Zeit, Abstände auf der Festwiese und ein Sicherheitsdienst, der all das kontrolliert. „Der Zaun wird ab Mittwoch aufgebaut und der Sicherheitsdienst ist geordert“, erklärt der junge Mann, der nie ahnte, dass solche Dinge mal zu seinem Traumberuf gehören. Jetzt sei er glücklich, dass Gesundheitsamt Teltow-Fläming und die Stadt diesen Start nach der Zwangspause genehmigten.

Alles begann mit den kleinsten Ponys der Welt

„Ich hab’ schon als kleiner Junge meinen Mitschülern erzählt, dass ich das auch machen will“, erzählt er. Und ist stolz, „in sechster Generation“ hinzufügen zu können. Wie sein Urahn Müller mit Vornamen hieß, der um 1890 mit den kleinsten Ponys der Welt die Schausteller-Dynastie begründete, das weiß er nicht, solch eine Chronik führe sein Familie nicht. „Aber bestimmt heiß er Bernhard“, sagt er und lacht, „so heißen oder hießen mein Vater, mein Opa und mein Uropa.“ Später nach der Jahrhundertwende seien dann „das Bonbon kochen, ganz sicher ein Leierkasten, einzelne Gaukler-Nummern und Verkaufsstände dazugekommen“, meint er.

Attraktionen: Höhen-Karussell und Achterbahn

Jetzt bauen „die ortsansässigsten Schausteller, die ich finden konnte“ auf der Festwiese auf, erklärt der Berlin-Steglitzer mit dem Gewerbehof in Zossen. Dort stehen die drei familieneigenen Fahrgeschäfte: die Berg- und Talbahn „Melodie Star“, das Kinderkarussell und das Karussell „Krake“ für die Großen. Mit dabei ist auf der Festwiese Kirmes-Stammgast Henry Probst, der seit 50 Jahren kommt, mit dem Kinderkarussell „Baby-Flug“. Die großen Attraktionen sind das Höhen-verstellbare Kettenkarussell „Aviator“ und die Achterbahn „Wilde Maus“. Letztere habe er aus Worms geordert, „so was gibt es hier nicht“, erklärt Max Müller. Wer auf diesen Fahrgeschäften ganz oben ankommt, der sieht bei klarem Wetter nicht nur den Schornstein im Birkengrund, sondern auch den Fernsehturm am Wannsee.

Das Kinderkarussell „Baby-Flug“ von Schausteller Henry Probst. Quelle: Jutta Abromeit

Es gibt übrigens noch eine Besonderheit: Aus hygienischen Gründen verzichten die Schausteller auf Bargeld; Besucher ab drei Jahren kaufen am Eingang Ludwigstaler, damit wird an den Fahrgeschäften bezahlt. Wieder klingelt Müllers Telefon. Aber eines muss er noch loswerden: „Dieser Rummel hier ist das erste Volksfest in Berlin/ Brandenburg während der Corona-Zeit. In Berlin gibt es noch keine Erlaubnis.“ Und ob Höflichkeit oder nicht, er sagt: „Ich hoffe, die Stadt behält diese Festwiese noch lange, eine ganz tolle Veranstaltungsfläche!“ Vielleicht begegnen sich dort nach so langer Vergnügungsabstinenz wieder Menschen, die für länger zueinander finden. Wie das Unternehmerpaar Jürgen und Ursula Hübner, das sich vor 62 Jahren zwischen Karussells auf der Kirmes kennen lernten...

Von Jutta Abromeit