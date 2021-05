Ludwigsfelde

Am Mittwoch ging in einer Wohnung in Ludwigsfelde der Rauchmelder an und Nachbarn hatten starken Rauch bemerkt, der aus aus der Wohnung drang. Scheinbar war ein Feuerwerkskörper explodiert, eine sogenannte „Kugelbombe“, die in Deutschland nicht zugelassen ist. Durch die Explosion kam es zu einem Brand. Der 61-jährige Bewohner wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. In der Wohnung fand man weitere unerlaubte Feuerwerksartikel. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline