Ludwigsfelde

Ein 29-jähriger Fahrradfahrer hat am Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Salvador-Allende-Straße während der Fahrt einem parkenden Fahrzeug den Spiegel abgetreten und später einen Polizisten in den getreten. Der Mann ließ sich nach dem Abtreten des Spiegels von Zeugen nicht festhalten und entfernte sich vom Tatort. Der herbeigerufenen Polizei konnten die Zeugen aber mitteilen, dass der Mann sich in unmittelbarer Nähe aufhielt. Die Beamten befragten ihn daraufhin zu dem Sachverhalt befragt, wobei auffiel, dass der Tatverdächtige erheblich alkoholisiert war, teilte die Polizei mit. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde – denn nun bestand der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr. Außerdem überprüften die Polizisten das Fahrrad des 29-Jährigen und stellten fest, dass dieses im April gestohlen worden und zur Fahndung ausgeschrieben war.

Mann tritt Polizist in den Rücken

Kurz darauf zeigte sich der Tatverdächtige zunehmend unkooperativ, so die Polizei. Zur Verhinderung weiterer Straftaten, die der Mann ankündigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Als er zum Streifenwagen gehen sollte, trat der Mann dann einem Polizeibeamten in den Rücken, daraufhin stürzte der Polizist. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, des Verdachts der Hehlerei, wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZonline