Ludwigsfelde: Fahrzeuge, Wald und eine Garage brennen

Am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr brannten in Ludwigsfelde mehrere Kraftfahrzeuge, eine Garage und ein angrenzendes Waldstück. Unter anderem brannte ein Kleinwagen der Marke Opel, der danebenstehende Skoda wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. An beiden Fahrzeugen wurde ein Totalschaden festgestellt.

Noch während der Löscharbeiten an diesen Autos kamen aufgeregte Bürger dazu und meldeten einen weiteren Pkw-Brand an einem Garagenkomplex. Auch hier brannte das Fahrzeug vollständig aus. Auch der Garagenkomplex stand an einer Stelle in Brand, wie die Feuerwehrleute dann bemerkten. In der Nähe dieser drei Brände wurden zudem auch kleine Feuer festgestellt, die die Vegetation beschädigten. Hier konnten aber Zeugen bereits eingreifen und die Brände löschen.

Auch die Garage brannte. Quelle: Julian Stähle

Es entstand ein Gesamtschaden von circa 50 000 Euro. Bei allen Bränden war Brandbeschleuniger im Spiel. Die Polizei suchte nach den Brandstiftern, jedoch ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Feuerwehr war mit etwa 60 Einsatzkräften in Ludwigsfelde im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Brandstiftern geben können, können sich unter Tel. 03371/ 60 00 bei der Polizei melden.

