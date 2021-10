Ludwigsfelde

Die Feuerwehr Ludwigsfelde wurde am späten Mittwochabend zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus in einem Wohngebiet gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte vor ort eintrafen, stellten diese eine starke Verrauchung des Gebäudes fest. Die Bewohner konnten sich zuvor unverletzt in Sicherheit bringen.

Feuer durch Sicherungskasten verursacht

Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen unter Atemschutz in das Gebäude vor um den Brandherd zu finden. Den entdeckten sie im Erdgeschoss im Bereich eines Sicherungskastens, welcher für die starke Rauchentwicklung verantwortlich war. Das Feuer konnte dann zügig gelöscht werden.

Im Anschluss an die Löscharbeiten musste die Feuerwehr das Einfamilienhaus zwei Stunden lang belüften, da sich der Rauch im gesamten Haus ausgebreitet hatte.

