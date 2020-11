In Ludwigsfelde wurden in einer Wohnung in der Albert-Tanneur-Straße am Mittwoch Gegenstände auf einer heißen Herdplatte vergessen. Dadurch entstand starker Rauch, der die Wohnung vorübergehend unbewohnbar gemacht hat. Die Feuerwehr konnte einen Hund aus der Wohnung retten. Menschen wurden nicht gefährdet.