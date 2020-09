Ludwigsfelde

Die erste Folge ist „im Kasten“: Das Ludwigsfelder Filmteam um Marina Juli und Ina Maier von der Agentur Mai & Juli dreht „Hey Berlin“, ein Comedy-Serienprojekt, in dem es um die multikulturelle Vielfalt einer Großstadt geht. Gemeinsam mit Oliver Rotter und Steven Preisner hatte diese Gruppe voriges Jahr für ihr Erstlingswerk „Danke, wir melden uns...“ in München überraschend den Camgaroo Award in der Kategorie Spaß gewonnen.

Die Schauspielagentur Mai & Juli (Marina und Ina Juli) in Ludwigsfelde arbeitet mit ihrem Team an dem neuen Filmprojekt "Hey Berlin", eine erste Folge ist gerade fertig. In diesem Comedy-Serienprojekt geht es um die multikulturelle Vielfalt einer Großstadt, dabei sind u.a. die beiden Hauptdarsteller Vivien König und Quatis Tarkington. Quelle: privat

Nun wagen sie sich an ein größeres Projekt, eine Serie mit mehreren Staffeln. Pro Staffel könnten es durchaus zehn bis zwölf Folgen werden, erklären Mutter Ina Maier (45) und Tochter Marina Juli (26) beim Gespräch mit der MAZ. Alle Beteiligten – sechs Schauspieler und 14 Komparsen - arbeiteten ohne Gage. Wie geht das? Die beiden schauen sich an und Juli sagt: „Die Finanzierung suchen wir noch.“ Zum einen setzten sie auf die klassische Förderung und wollen ihr Filmprojekt bei öffentlichen Einrichtungen und Wirtschaftsverbänden einreichen; zum anderen denken sie an Streaming-Dienste, also Firmen, die Filme und Videos im Internet anbieten. „ Netflix und Amazon, Apple-TV und Disney Plus, Joyn oder TV Now und auch der Streaming-Dienst Funk, ein Online-Kanal von ARD und ZDF für Jugendliche, suchen ja jetzt Serien. Vielleicht kommen wir gerade zur richtigen Zeit“, meint die junge Filmemacherin. „Wir hoffen einfach, dass unser Projekt überzeugt.“

Mal sehen, ob was Größeres gelingt

Voriges Jahr sei alles noch spontan gewesen, da sei es ganz ohne Geld nur um den Spaß am Filme machen gegangen. „Wenn uns mit so geringem Aufwand, ohne bis keine Erfahrung und ohne jede Referenz sowas gelingt, dann wollten wir einfach mal schauen, ob wir auch was Größeres hinbekommen“, sagt Marina Juli. Sie ist nach den Worten ihrer Mutter zurzeit allerdings „für viel zu vieles zuständig“: Marina Juli organisiert die Arbeit, stellt Kontakte her, kümmert sich um die Finanzen, ist beim Drehen Regieassistentin, schneidet die Filme und sie macht das Catering. „Du kochst auch für alle und hast sogar noch einen Kuchen gebacken“, erzählt die Ältere. Sie ist diejenige, der die Ideen für Geschichten und Drehbücher kommen, Ina Maier schreibt die Plots und Stücke.

Mutter Ina Maier (links/45 Jahre) und Tochter Marina Juli (26 Jahre) sind die Ludwigsfelder Agentur Mai & Juli. Quelle: Privat

Auf die neue Serie kamen die beiden Frauen bei einer Schiffsfahrt: „An der Steilküste von Rügen war ich plötzlich an eine Idee erinnert, die schon zehn Jahre bei mir fertig in der Schublade liegt“, sagt Ina Maier. „Schon lange wollte ich mal zeigen, wie junge Leute aus verschiedenen Ländern in Berlin versuchen, ihre Träume zu verwirklichen.“

Nun geht es vor der Kamera darum, dass ein Afroamerikaner aus Colorado, ein Italiener aus Hamburg, eine Russlanddeutsche aus Kasachstan und andere junge Leute zwar alle ganz verschiedene Menschen sind; „aber sie alle, uns alle verbinden dieselben Hoffnungen und Träume“, sagt eine nachdenkliche Mutter, die mit ihrer Tochter vor Jahren aus Kirgisistan nach Deutschland kam.

Männlicher Hauptdarsteller ihrer neuen Serie „Hey Berlin“ ist der US-Amerikaner Quatis Tarkington. Quelle: Privat

Hauptdarsteller in ihrer Serie sind Vivien König und Quatis Tarkington. Insgesamt spielen drei Schauspieler mit, die die Agentur von Mai und Juli betreut, drei fremde haben sie zudem für ihre Idee gewinnen können. Männliche Hauptfigur ist der 42 Jahre alte US-Amerikaner Quatis Tarkington. Er pendelt zwischen NRW und Berlin. Auf die Frage, warum er bei „Hey Berlin“ mitspielt, obwohl bisher niemand dafür Geld bekommt, sagt er: „Ich mag voll Spaß.“ Als er das Drehbuch gelesen hatte, da habe er gedacht: „Das ist ganz lustig, da will ich mitspielen.“

Wie viel Staffeln dieser Serie „Hey Berlin“ die Ludwigsfelder in der Hauptstadt und in der Heimatstadt letztlich drehen werden, „das hängt ganz sicher vom Erfolg ab“, sagt Marina Juli.

Von Jutta Abromeit