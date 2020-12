Ludwigsfelde

Mit Anhänger und Müllsäcken sind Mitarbeiter des Fitnessstudios „ iFitness“ aus Ludwigsfelde in der vergangenen Woche in den Siethener Wald gefahren, um ihn von umweltschädlichem Abfall zu befreien. Insgesamt 750 Kilogramm Dachabdeckung und anderen Müll hat das Team aufgeladen und ordnungsgemäß bei einer Deponie entsorgt. „Auf dem Weg zu dem Abfallberg haben wir unter anderem auch ein halbes Fahrrad, einen halben PC und lauter Kabel gefunden“, sagt Clubmanagerin Ann-Kristin Hirrle. Auch diesen Müll hat das Studio-Team gleich mitgenommen. Die Kosten von 600 Euro habe das Fitnessstudio übernommen.

„Mit der Aktion wollen wir unseren Beitrag leisten“, sagt Hirrle. Das Team des Fitnessstudios sei generell sehr umweltbewusst, versuche unter anderem auch, Papier zu vermeiden. „Die Natur gibt uns so viel: Sauerstoff, Sonne und so weiter – da wollen wir auch etwas zurückgeben.“ Im Vorfeld hatten Mitarbeitern von „ iFitness“ eine Whatsapp-Gruppe gegründet, in der sie die Standorte von besonders großen Müllbergen in der Umgebung sammeln. Vier besonders verschmutzte Orte mit illegal entsorgten Wellblechen oder Möbeln habe das Team noch für weitere Aktionen im Blick, sagt Hirrle.

Anzeige

Sie haben auch Abfall in Ihrer Nachbarschaft entdeckt? In der Facebook-Gruppe „MAZ-News: Müllecken in Teltow-Fläming“ können Sie uns diese schnell und einfach melden. Wir sammeln die Geschichten und schreiben sie auf.

Von lin