Ludwigsfelde

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist gegen 2.10 Uhr eine Frau bei einem Streit in einem Garagenkomplex in Ludwigsfelde mit einem Messer schwer verletzt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagmittag mitgeteilt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau dort mit einem Mann verabredet. Beide gerieten in einen Streit, bei dem sie mit einem Messer verletzt wurde. Der Frau gelang es vom Tatort zu fliehen und Hilfe zu holen. Sie wurde daraufhin schwer verletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

30-Jähriger Verdächtiger festgenommen

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es der Polizei, einen 30-jährigen deutschen Tatverdächtigen zu ermitteln und vorläufig festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam erwirkte noch am selben Tag beim zuständigen Ermittlungsrichter einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Von MAZonline