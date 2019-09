Ludwigsfelde

Drei Familien an der Tulpenstraße von Ludwigsfelde kommen seit Wochen nicht mehr in ihre Garagen: Direkt neben der Zufahrt geht es in eine Baugrube. Und auf der Zufahrt versperrt ein Bauwagen das Vorbeikommen. Vor jedem Haus hat gerade ein Pkw Platz, Fahrräder und Spielgeräte in den Garagen sind zurzeit...