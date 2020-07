Ludwigsfelde

Die in Ludwigsfelde dringend nötige neue Schule kann woanders gebaut werden, ihre Garagen bleiben mindestens bis 2024 stehen – mit diesen Bürgermeister-Worten im Ohr verließen am Donnerstagabend ein paar Hundert Menschen im Stadtteil Nord das Gelände der Garagen-Gemeinschaften Albert-Schweitzer-Straße.

Bereits vor der jüngsten Stadtverordnetenversammlung hatten sie protestiert und jetzt zu mehr aufgerufen. Sie holten auch den blauen Robur-Bus des RBB-Fernsehens zu Hilfe: Das Areal war als möglicher Schulneubau-Standort im Gespräch, die Garagen-Besitzer und Nutzer fürchteten den Abriss der knapp 400 Garagen. Doch diese Variante setzt die Stadt nicht um, es gibt eine Alternative, wie seit einer Pressemitteilung aus dem Rathaus am Mittwoch bekannt ist.

Mit solchen Plakaten waren Garagen-Besitzer am Donnerstag gekommen. Quelle: Jutta Abromeit

Doch das war bis Donnerstag zu den meisten noch nicht durchgedrungen. Garagen-Vorstand Andreas Kuphal erklärte, hätten sie ein Eigenheim, würden sie dort ihren Stellplatz bauen. Ein älterer Mann meinte, diese Garagen seien „für viele, viele Menschen so was wie ein zweites Zuhause“. Ein Anderer „kann nicht verstehen, warum sowas wie die Garagen urplötzlich weg soll, das gehört doch zu Lu“, und jemand erklärte: „Die Schule sollen sie dahin bauen, wo die Wänster leben.“ Viele Anwesende haben diese Garagen seit dem Einzug in den 1970er Jahren.

Treff mit Vermietern zu Stellplatz-Problem

Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) brachte nicht nur die Nachricht mit, dass mit dem Ergebnis einer Architektenstudie der Schulbau auf der anderen Straßenseite am Sport- und Spielpark möglich sei, sondern auch die Karten dazu. Und er legte Wert auf diese Sätze: „Die Aussage, die Garagen werden abgerissen, war auch damals im Juni schon nicht richtig. Es hieß immer: Sie könnten abgerissen werden. Und jetzt liegt das Ergebnis vor.“ Im Herbst werde es ein Treffen mit beiden großen Vermietern geben, so Igel, die vor allem müssten das Stellplatzproblem für ihre Flächen lösen.

Erstes Garagen-Fest im Oktober

Nach der Stunde Disput zwischen den Garagentoren meinten einige Richtung Bürgermeister immer noch: „Der lügt.“ Doch die Mehrheit war’s zufrieden und hat sogar die Aussicht auf gemeinsames Feiern. Igel hatte erklärt: Würden die Garagen-Gemeinschaften es schaffen, jedes Jahr ein Fest zu organisieren, wäre er stets Gast, um gemeinsam über den aktuellen Stand zu sprechen. Spontan stellte Garagen-Besitzer Peter Scheunemann das erste Fest für Oktober in Aussicht.

Von Jutta Abromeit