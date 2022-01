Ludwigsfelde

In Ludwigsfelde soll am Donnerstag der Corona-Toten gedacht werden. Dazu ruft ein Bündnis aus verschiedenen Parteien, Akteuren der Zivilgesellschaft und Ludwigsfelder Bürgern auf. Wie die SPD Ludwigsfelde mitteilt, soll zwei Jahre nach Beginn der Pandemie der 55 Ludwigsfelder gedacht werden, die sie nicht überlebt haben.

„Für jede und jeden von ihnen wollen wir gemeinsam eine Kerze aufstellen und mahnen, wie gefährlich das Virus leider immer noch ist und dass wir nur gemeinsam, mit Rücksicht und Achtgeben auf unsere Mitmenschen, aus dieser schwierigen Lage herauskommen“, so die SPD.

Der „stillen Mehrheit“ eine Stimme geben

Das Datum ist dabei nicht zufällig gewählt: Am 27. Januar 2020 wurde der erste Corona-Fall in Deutschland vom Gesundheitsamt bestätigt.

Den Initiatoren geht es bei der Aktion auch darum, der „stillen Mehrheit eine Stimme geben“ zu wollen. So unterschiedlich die Meinungen im Detail auch seien, man sei sich einig: „Es braucht einen Mindestabstand in unserer Gesellschaft gegenüber demokratiefeindlichen Kräften, die Vertreterinnen und Vertreter aus Medizin, Wissenschaft, Verwaltung oder Kommunalpolitik bedrohen und Misstrauen, Angst und Hass säen.“

Nicht für nur Corona-Tote innehalten

An dem Abend wollen die Initiatoren jedoch nicht nur für die Verstorbenen innehalten. Ein „wachsender Teil der Stadtgesellschaft“ leide unter den Langzeitfolgen einer Covid-Infektion, so die SPD. Gleichzeitig würden Familien womöglich wegen finanzieller Nöte in Bedrängnis geraten und Krankenhäuser ihre OPS verschieben. „Auch diese Menschen wollen wir unser Gedenken einschließen.“

Los geht es am Donnerstag, dem 27. Januar, um 18 Uhr am Ludwigsfelder Rathausplatz. Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Die Veranstalter bitten Teilnehmer darum, eine FFP2-Maske zu tragen.

Von Johanna Apel