Ludwigsfelde

Der Bahnübergang an der Genshagener Straße in Ludwigsfelde, der zum Anschlussgleis vor der Brücke der A 10, gehört wird in den nächsten Tagen saniert. Dazu wird die Genshagener Straße in diesem Teilbereich für die Zeit von Freitag bis Montag voll gesperrt.

Eine Umleitung ist ausgeschildert, die führt über die Potsdamer Straße, die Donaustraße und die Brandenburgische Straße.

Von MAZonline