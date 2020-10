Ludwigsfelde

Ehrenamtliche rufen die Ludwigsfelder in den kommenden Wochen wieder auf, Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder zu spenden. Die Aktion Weihnachtsengel verteilt jedes Jahr Geschenke an Jungen und Mädchen aus sozial benachteiligten Familien – und die Organisatoren wollen die Päckchenaktion trotz Corona nicht ausfallen lassen. Zwar wird die übliche Feier für Kinder nicht stattfinden können, „aber wir wollen denen, die es brauchen, trotzdem eine Weihnachtsfreude machen“, teilte Maren Ruden von den Weihnachtsengeln mit.

Päckchen sollen am 21. November abgegeben werden

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, muss sein Päckchen am 21. November von 11 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz vom Edeka-Markt Specht abgeben – dort wird ein Weihnachtspostauto alle Geschenke einsammeln. Wer es an diesem Tag nicht schafft, kann sein Päckchen auch noch bis zum 1. Dezember im Haus der kleinen Preise ( Potsdamer Straße 57a) oder bei den Stadtwerken (Potsdamer Str. 31) abgeben.

Anzeige

In die Päckchen sollen die Ludwigsfelder vor allem Spielzeug, Bücher, Mal-Utensilien, Süßigkeiten und eventuell auch ein Kleidungsstück packen. „Diese Dinge müssen bitte sehr gut erhalten sein“, so Organisatorin Ruden. „Etwas zum Naschen wäre natürlich auch schön.“ Auf das Päckchen gehören außerdem, für welches Alter die Geschenke gedacht sind und, ob es für einen Jungen oder ein Mädchen sein soll.

Päckchen bekommen nur angemeldete Kinder

Am 9. Dezember übergeben die Weihnachtsengel die Päckchen dann in mehreren Etappen in der Lounge des Klubhauses an die Kinder. „Wir Organisatorinnen und Organisatoren hoffen auch in diesem schwierigen Jahr auf reichen Päckchensegen, der nur durch die große Hilfs- und Spendenbereitschaft der Ludwigsfelder zustande kommen kann“, teilt Ruden mit. „Wir danken im Namen der Kinder von Herzen dafür.“

Familien und Kinder, die eines der Geschenke erhalten wollen, müssen sich in diesem Jahr im Vorfeld mit Name, Adresse, vorzugsweise E-Mail-Adresse und gegebenenfalls Telefonnummer bei den Weihnachtsengeln anmelden. „Geschenke können nur an angemeldete Kinder ausgeteilt werden“, mahnte Ruden. Wer sich nicht sicher sei, ob er ein Päckchen bekommen kann, solle keine Schau haben und die Weihnachtsengel fragen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Facebook-Seite der Ludwigsfelder Weihnachtsengel, per E-Mail an ludwigsfelder-weihnachtsengel@web.de oder unter der Telefonnummer (0152) 37314933. Anmeldungen für die Familien erfolgt ebenfalls über diese Kontakte.

Von lin