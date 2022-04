Ludwigsfelde

Geht es nach den Mitgliedern des Ludwigsfelder Bauausschusses, sollen die Ortsteile noch in diesem Jahr Tafeln zum Anzeigen der Geschwindigkeit bekommen. Bei ihrer Sitzung am Mittwochabend sprachen sich die Ludwigsfelder Kommunalpolitiker einstimmig dafür aus.

Wie Bürgermeister Andreas Igel (SPD) erklärte, habe es bereits Abstimmungen mit den jeweiligen Ortsbeiräten gegeben. Die Tafeln könnten bis zum Jahresende aufgehängt werden und „einen Beitrag zur Verkehrssicherheit in den Ortsteilen leisten“.

Tempo-Anzeigetafeln messen auch

Bei den geplanten Anzeigetafeln handelt es sich um mobile Messgeräte. Der Standort kann also gewechselt werden. Nach den derzeitigen Plänen sollen sie an den „neuralgischen Punkten“ in den Ortsteilen zum Einsatz kommen – etwa in den Durchfahrtsstraßen.

Die sogenannten Speed-Displays sollen dabei nicht nur Autofahrern oder Motorradfahrern ihre eigene Geschwindigkeit zeigen und sie somit vom Rasen abhalten. Nach Angaben Igels werde an den Standorten das Tempo gemessen und aufgezeichnet. So habe die Stadt eine Übersicht darüber, wie die Verkehrssituation vor Ort ist – und sei in einer besseren Situation, um möglicherweise Blitzer zu beantragen.

Tafeln für jeden Ludwigsfelder Ortsteil

Wie aus dem nun im Bauausschuss empfohlenen Antrag hervorgeht, soll jeder Ortsteil mindestens eine und höchstens vier Tempo-Anzeigetafel bekommen.

So könnten nach den derzeitigen Plänen beispielsweise in Ahrensdorf Tafeln in der Alten Potsdamer Straße und der Großbeerener Straße aufgestellt werden, in Genshagen wiederum in der Löwenbrucher Straße. Für Gröben wäre die maximale Anzahl von vier Tafeln vorgesehen: Im Ahrensdorfer Weg, in der Gröbener Dorfstraße, Am See und der Ecke Am See/Schniederluch.

Von Johanna Apel