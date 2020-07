Ludwigsfelde

„Was ich hier erlebe, das könnte sich niemand für eine TV-Soap spannender ausdenken.“ Das sagt Gino Bergner, ausgebildeter Prediger und in Ludwigsfelde Sozialarbeiter. Letzteres inzwischen seit zehn Jahren. „Die längste Konstante in meinem Leben“, sagt er. Auch deshalb, weil er beim MAZ-Gespräch im Sport- und Spielpark an der Märkischen Straße seinem fast zwei Jahre alten Söhnchen zuschaut.

Doch im Dienst ist ihm manchmal nicht zum Lachen. Da rettete er schon einen Lebensmüden aus blutigem Badewasser. Doch oft sind die Dramen unspektakulärer, dennoch braucht der 34-Jährige all seine mentale Kraft. Da geht es um ganz junge und ganz alte Menschen, die mit sich, der Welt oder den Nachbarn nicht klar kommen, um ganz viel Bürokratie und immer wieder um ganz viele Lügen. „Darin verstricken sich Leute, die meinen, so könnten sie Gerichtsvollziehern oder der Polizei entgehen. Sie haben nicht gelernt, Verantwortung für sich und ihr Leben zu übernehmen.“ Manchmal fühle er sich wie ein Detektiv.

Die Frau mit vier Kindern, die verschwand

Da war die Frau mit vier Kindern und einem Riesen-Mietschuldenberg. „Als sie endlich kam, haben wir drei Wochen mit dem Vermieter, dem Job-Center und der Schuldner-Beratung geackert“, erzählt er. Dann war die Strategie klar, wie es weitergehen kann für sie und ihre Kinder, alle hatten unterschrieben. „Nur sie noch nicht. Wir haben gewartet und gewartet, aber sie kam nicht.“ Und sie tauchte auch nie wieder auf. „Die Kinder mussten in die Fremdbetreuung gegeben werden“, sagt Bergner.

150 Umzugskartons voll Krempel

Er erinnert sich auch an eine betagte Frau, die nicht nur ihre Wohnung bis oben hin zugemüllt hatte, sondern auch die ihres Freundes zwei Etagen tiefer. Als der Mann ins Krankenhaus musste, hätte der Vermieter die Messie-Frau ganz vor die Tür setzen können und beide Wohnungen wieder vermietbar machen, also Wasserschäden beseitigen und malern lassen. „Trotz ihrer beginnenden Demenz haben wir es gemeinsam geschafft, dass sie in ihrer Wohnung bleiben konnte.“ Mit immer neuen Anläufen und ganz viel Geduld, so Bergner, habe ein Umzugsunternehmen 150 Großkartons voll Krempel aus dieser Einraum-Wohnung geholt.

Bergner : Von Petra Herbst viel gelernt

Angestellt ist Gino Bergner beim Verein Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg innerhalb der Evangelischen Kirche. Möglich ist seine Arbeit seit 2010, weil die beiden großen Vermieter in Ludwigsfelde – die kommunale Wohnungsgesellschaft Märkische Heimat und die Ludwigsfelder Wohnungsgenossenschaft (LWG) – diesem Träger so viel Geld spenden, dass er den Sozialarbeiter davon bezahlen kann.

Zur Person Gino Bergner ist 34 Jahre alt, verheiratet und hat einen Sohn. Der Ex-Ludwigsfelder ist ausgebildeter Prediger und lebt heute mit Familie in Potsdam. Beschäftigt ist er im gemeinnützigen Verein Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg, einem Projekt der Evangelischen Kirche. Sozialarbeit versteht Bergner als bewusst christlich motiviertes, diakonisches Angebot. Die Landeskirchliche Gemeinschaft betreibt in der Stadt eine Fahrradwerkstatt und bietet Gespräche über Leben und Glauben in einem Hauskreis an, auch daran ist Bergner beteiligt. Sein Büro hat er in der Albert-Schweitzer-Straße 26, per Fax und Telefon ist er erreichbar: 03378/1 83 10 35 oder unter 0173/8 25 17 33.

Bergner sagt, inzwischen sei seine Arbeit nicht mehr nur auf Ludwigsfelde Nord beschränkt. „Ich bin im ganzen Ort und darüber hinaus unterwegs.“ Denn als Petra Herbst vom Sozialen Dienst der Stadt in Rente ging, fehlte ihre Arbeit vorn und hinten. „Von ihr habe ich sehr, sehr viel gelernt“, sagt der junge Mann. Auch eine ehemalige Kraft des DRK habe das Pensum nicht auffangen können. Und dann Corona. „Damit war der Beratungsbedarf plötzlich doppelt und dreimal so hoch. Aber ich musste ins Homeoffice, war also gar nicht vor Ort – eigentlich ein Unding.“

Hilfreich: bedingungsloses Grundeinkommen

Zudem verstehe er nicht, sagt Bergner, dass seit ein paar Jahren nicht mehr das Jugendamt für Entscheidungen über soziale Härten von jungen Hartz-IV-Beziehern zuständig ist, sondern das Job-Center. Der junge Kirchenmann fügt hinzu: „Das alles ist eine Wissenschaft für sich. Es wäre so hilfreich, würde das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt, es wäre sehr vieles leichter und gerechter, ein Riesenberg Bürokratie wäre erledigt und wir hätten eine Menge Arbeitskräfte für andere wichtige Dinge.“

Vermieter schätzen Bergners Arbeit

Beide Spender schätzen Bergners Engagement. LWG-Vorstandsvorsitzender Gerhard Kolk erklärt: „An der Arbeit des Sozialarbeiters Gino Bergner schätzen wir, dass er Menschen hilft, die mit den Anforderungen des Alltages überfordert sind.“ Dank seines weitreichenden Netzwerks finde er immer wieder Lösungen für die Probleme der Betroffenen. „Damit unterstützt er uns in unserer Arbeit“, so Kolk. Und Thomas Schröter, Geschäftsführer der Märkischen Heimat, sagt: „Wir sind ja nicht nur Vermieter, sondern haben auch eine soziale Verantwortung.“ Manchmal gebe es Störungen im Gefüge aller Mieter eines Plattenbau-Aufgangs, die von außen schwer zu überschauen seien. Schröter: „Da merken wir dann besonders, was Herr Bergner für den sozialen Frieden leistet.“

Abstand zu Messies und Mietschulden

Damit er das fachlich noch besser kann, hatte er 2013 bereits eine Ausbildung zur Schuldnerberatung an der FH Potsdam absolviert und studiert jetzt seit 2017 berufsbegleitend für einen Bachelor-Abschluss Soziale Arbeit. Inzwischen ist er froh, Wohn- und Arbeitsort getrennt zu haben. „Man braucht Abstand zu Messies und Mietschulden, zu Arbeitsverweigerern und Alkoholikern, sonst hat man kein Privatleben mehr.“ Begegnungen wie letztens wieder sind es, die ihm zeigen, dass er ungewollt im richtigen Beruf landete: „Ich habe einen Mann getroffen, bei dem ich nicht wusste, wie sein Weg als Lügenbaron und Narzist endet. Doch er hatte sich in eine Therapie begeben und sagte, dass ich mit meinen Anstößen sogar seine Ehe gerettet hätte.“

Von Jutta Abromeit