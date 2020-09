Ludwigsfelde

Okay, so ein richtiger Graffiti-Hotspot ist Ludwigsfelde nicht. Noch nicht – denn mit der Autobahnbrücke habe die Stadt Sprayern etwas zu bieten, was sonst keine hat, meint Künstler Steffen Schade. „Hier könnte man richtig viel machen“, sagt er. Einen Anfang macht der 38-Jährige in diesem Jahr mit „LU’s Graffiti Jam“ – der Neuauflage des Graffiti-Open-Airs, bei dem seit etwa zehn Jahren Künstler die Brückenpfeiler der Autobahnbrücke neu ansprühen.

Mehr als 30 Graffiti-Künstler bei Aktion dabei

Im letzten Jahr war die Aktion ausgefallen, jetzt wird sie mit Schade als neuen Organisator wieder aufgenommen. Die Veranstaltung sei in den vergangenen Jahren immer mehr zu einer Privatveranstaltung geworden, sagt der 38-Jährige. Organisiert hatte die Aktion ein Graffiti-Künstler aus Berlin, der jedes Jahr Freunde aus der Berliner Szene dazuholte. „Das haben viele kritisch gesehen“, sagt Schade. „Die Künstler kamen aus Berlin, vergnügten sich einen Tag und waren dann wieder weg.“ Herzblut habe bei der Aktion gefehlt.

Das will Schade jetzt ändern. Er lebt seit 16 Jahren in Ludwigsfelde, arbeitet dort als Fassadenmaler und ist in der Umgebung als Graffiti-Künstler bekannt. Er will die Veranstaltung wieder öffnen – sowohl für andere Künstler als auch für Zuschauer. Mehr als 30 Sprayer konnte Schade für die Aktion begeistern. Sie kommen aus ganz Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz. „Weil in diesem Jahr coronabedingt fast alle Events ausgefallen sind, sind viele scharf drauf, endlich zu malen“, sagt Schade.

Autobahnbrücke wird zur bröckelnden Mauer

Gestalten werden die Künstler Bilder zum Thema „30 Jahre Mauerfall“. In diesem Sinne wird der lange Autobahnpfeiler auf Höhe des Eiscafés in den Ludwig-Arkaden zu einer bröckelnden Mauer mit vielen verschiedenen Motiven. Was jeder einzelne Künstler auf sein etwa fünf Meter langes und drei Meter hohes Stück malt, bleibt ihm überlassen. Nur die Farbpalette ist vorgegeben, damit am Ende alles einheitlich aussieht.

Zum ersten Mal werden die Künstler auch die zwei großen Pfeiler, die zur Fahrbahn hoch ragen ansprühen – auch Schade wird sich auf einem von ihnen verewigen. Außerdem werden Künstler die acht hintersten Säulen bemalen – hier sind sie aber thematisch frei. „Die Künstler kommen aus ganz verschiedenen Stilrichtungen“, sagt Schade. Sowohl Comic-Style als auch Fotorealismus und ein Mix aus beidem sei dabei sowie reine „Styles“, also kunstvolle Schriftzüge. „Am Ende soll es als Ganzes gut anzusehen sein“, sagt Schade.

„Publikum ist super gern gesehen“

Die Aktion ist eine Veranstaltung der Stadt in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz ( DRK). Marion Krawielicki, Jugendkoordinatorin beim DRK Ludwigsfelde, hat zusätzlich zur großen Kunstaktion einen Workshop für Jugendliche organisiert, die sich unter Anleitung eines Berliner Graffiti-Künstlers auf Leinwänden ausprobieren können. „Es wird auch bisschen Musik geben und Publikum ist super gern gesehen“, sagt Schade.

Denn an das Image des Straßengangsters, der unerlaubt Wände besprühe, würden immer noch viel zu viele denken, wenn sie die Begriffe „Graffiti“ oder „Sprayer“ hören, sagt Schade. Auch darum würde er sich freuen, wenn viele am Samstag zum Zusehen kommen und das Gespräch mit den Künstlern suchen. „Wir sind keine Gangster, viele von uns sind Familienväter“, sagt er. Und die „Schmiererein“, die sich oft unerlaubt an Hauswänden in Ludwigsfelde finden, seien eher das Werk von „Graffiti-Touristen“, die auf dem Rückweg vom Skatepark zur Bahn ihr Zeichen hinterlassen. „Professionelle Künstler machen das nicht.“

Schade könne sich vorstellen, künftig noch mehr Graffiti-Aktionen in Ludwigsfelde zu organisieren, die sich über das Jahr verteilen. „In Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften könnten wir vielleicht Häusergiebel anmalen“, sagt er. In Ludwigsfelde gibt es nach seiner Ansicht noch viele Flächen, die ein Graffiti verschönern würde. „Was Berlin kann, kann Ludwigsfelde auch“, sagt er.

Wer den Graffiti-Künstlern zusehen will, kann das am Samstag, 26. September, zwischen 12 und 22 Uhr tun. Auch am Sonntag werden die Künstler noch werkeln, denn spätestens am Montag, 28. September, soll das Werk fertig sein.

Von Lisa Neugebauer