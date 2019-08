Ludwigsfelde

In wenigen Wochen wird Ludwigsfelde den nächsten Tausender bei der Einwohnerzahl überschreiten. „Wir rechnen im Herbst mit 27.000“, sagte Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) bei einem MAZ-Pressegespräch. Derzeit lege die Kommune jährlich um rund 700 Neu-Ludwigsfelder zu. „Das war so etwa die Zahl der zurückliegenden drei Jahre. Aber in diesem Jahr werden es wohl 800 Einwohner mehr“, so der Rathauschef.

Ludwigsfelde vor Luckenwalde

Am 31. Juli lebten in Ludwigsfelde genau 26.891 Menschen, ein Jahr vorher waren es 26.137. Zum Vergleich: Die nach Einwohnern größte Kommune im Kreis Teltow-Fläming ist Blankenfelde-Mahlow mit 28.197 Bürgern am 31.Dezember 2018, die Kreisstadt Luckenwalde hatte laut ihrer Internetseite zum jüngsten Jahreswechsel 21.024 Einwohner.

Stadt wächst ständig

Mit dem Mauerfall hatte Ludwigsfelde gerade die 24-000er-Marke überschritten, damals noch ohne die heutigen Ortsteile. Dann folgte der Wende-Knick, die Einwohnerzahl sank bis knapp über 20.000. Insgesamt wurden deshalb in den folgenden etwa 15 Jahren fünf Schulen und 14 Kindergärten und -krippen geschlossen. Seit Beginn des rasanten Zuzugs vor etwa acht Jahren reichen Kita- und Schulplätze nun vorn und hinten nicht mehr, die Stadt sucht ständig nach neuen oder Übergangslösungen.

Fusionen folgten

Bis zum Jahr 2002 folgten Fusionen mit heute elf Ortsteilen. Für den jetzigen rasanten Einwohneranstieg gibt es mehrere Gründe. In Ludwigsfelde, der seit Mitte der 1990er Jahre größten Stadt des Kreises, werden nicht nur wieder mehr Kinder geboren als es als Todesfälle gibt. Es sind vor allem Zuzügler, die die Einwohnerstatistik in bisher nicht gekannte Höhen treiben. Und die bauen und bauen, vor allem im neuen Stadtteil Ludwigsdorf.

Am Dachs-/Ecke Fuchsweg sind die nächsten 33 Wohnungen fertig. Quelle: Jutta Abromeit

Dieser Stadtteil gehört zu großen Teilen zum Ortsteil Ahrensdorf; der überschritt vor wenigen Monaten die Einwohnerzahl von 1.000; im Februar waren es 995, im März 1.008, am 31. Juli schon 1.025. In absehbarer Zeit wird Ahrensdorf den bisher größten Ortsteil Genshagen überholen. Dieses Großdorf hat sich mit heute mehr als 1.400 Einwohnern seit dem Mauerfall mehr als verdoppelt.

2.200 Ein- und Zweifamilienhäuser werden gebaut

Dort werden in wenigen Jahren zusammen im älteren Bereich Waldstadt und im neuen Bereich Rousseaupark in wenigen Jahren 2.200 Ein- und Zweifamilienhäuser stehen, es ist damit eines der größten Neubaugebiete Brandenburgs. Rechnet man nur mit dem statistischen Durchschnitt von 2,5 Personen pro Haushalt, dann sind die 30.000 Einwohner für Ludwigsfelde fast ausrechenbar. Doch dort bauen inzwischen Familien mit zwei bis vier Kindern. „Aber wie viele ihren Nachwuchs erst nach dem fertigen neuen Zuhause planen, das erfahren wir ja nicht, wenn sich neue Bürger im Rathaus anmelden“, sagt der Bürgermeister oft bei Foren und Veranstaltungen.

Auch Zuzüge in den Ortsteilen

Im Pressegespräch erklärt der Bürgermeister auch: „Den Einwohner-Anstieg haben wir aber nicht nur in der Kernstadt oder in Ahrensdorf. Auch in die Ortsteile ziehen Berliner und Potsdamer.“ So gebe es beispielsweise im relativ kleinen Wietstock einen prozentual hohen Einwohner-Zuwachs, so Igel. Im März lebten dort 314 Menschen, inzwischen sind 335 gemeldet. Ein weiteres Beispiel sei der Ortsteil Siethen, dort leben mit jetzt 766 Einwohnern zwölf Menschen mehr als im März.

Gerade wurden an der Clara-Zetkin-Straße 50 Genossenschaftswohnungen bezogen, die kommunale Wohnungsgesellschaft Märkische Heimat baut am anderen Ende dieser Straße im Stadtteil West 108 Wohnungen. Unter den Augen der Passanten wachsen an der Potsdamer Straße die Neubauten der Berliner Firma Laborgh mit 119 Geschosswohnungen und 14 Reihenhäuser, im Stadtteil Struveshof gibt es das private Baugebiet einer einheimischen Familie.

Von Jutta Abromeit