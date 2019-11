Größte Stadt im Kreis TF rechnet mit 4,7 Millionen Euro Defizit

Ludwigsfelde

„Es ist für mich unvorstellbar, wo innerhalb weniger Monate so ein Defizit herkommt“, das erklärt Sozialausschuss-Vorsitzender Frank Priefert ( SPD) diese Woche bei der Diskussion um den Stadtetat fürs kommende Jahr. Ein Minus von 4,7 Millionen Euro steht in dem mehr als 500 Seiten starken Zahlenwerk. Noch mit dem letzten Nachtragshaushalt 2019 stand unterm Strich ein ganz geringes Plus.

Kämmerer Frank Teschner gab unumwunden zu: „Wir haben nicht durchschaut, wie sich einige Änderungen auf Grundlage des Etats von 2018 auswirken.“ Ein Thema seien die Schlüsselzuweisungen, so der Kämmerer. „Die werden ja immer auf der Grundlage des Haushalts zwei Jahre zuvor berechnet. Da hatte Ludwigsfelde hohe Gewerbesteuereinnahmen, deshalb gibt es jetzt weniger Geld vom Land.“ Das seien allein 1,7 Millionen Euro weniger, sagte Teschner.

Millionen mehr fürs Personal

Im MAZ-Gespräch zählt er die anderen Defizit-Faktoren auf: 1,6 Millionen Euro höhere Personalkosten hat die Stadt wegen der jüngsten Tariferhöhung und weil sie wegen gestiegener Einwohnerzahl diverse Kita-Erzieherinnen einstellte; 1,6 Millionen Euro Mehrausgaben fallen an für Sachaufwendungen wie Instandhaltungen oder für Planverfahren wie Änderungen des Flächennutzungsplanes oder von Bauplänen; und die Stadt hat 800.000 Euro mehr an Kreisumlage zu zahlen, obwohl die zuletzt auf 43 Prozent gesunken war. „Doch wenn Prozente nach deutlich höheren Einnahmen berechnet werden, dann kommt als absolute Zahl auch eine höhere Summe zustande“, erklärt Teschner.

Natürlich sei der Haushalt 2020 ursprünglich ausgeglichen geplant gewesen, so der Kämmerer. Fürs kommende Jahr erwartet er Erträge in Höhe von 56,3 Millionen Euro, das sind rund vier Millionen mehr als dieses Jahr; die Aufwendungen sind mit rund 61 Millionen Euro veranschlagt, rund vier Millionen Euro mehr als 2019.

Probleme am Skaterpark kosten viel Geld

Mehrere deutliche Ausgaben-Steigerungen fielen dem Stadtverordneten Hans Kühlewind ( SPD) bei den Planzahlen auf. So gebe es bei Transfersummen an die Träger von Freizeiteinrichtungen eine Steigerung von 240.000 auf 290.000 Euro. „Das liegt vor allem am Zuschuss ans DRK für den Citytreff“, erklärt Fachbereichsleiter Paul Niepalla; „Dort ist wegen der ganzen Problemlage am Skaterpark mehr Geld für einen Streetworker nötig und auch beim DRK gab es eine Tariferhöhung fürs Personal.“ Die „enorme Steigerung“ von 620.000 auf 840.000 Euro bei Sach- und Dienstleistungen im Schulbereich, die Kühlewind hinterfragte, liege an Miete und Unterhaltung für die Schulcontainer an der Fontane-Grundschule, so Niepalla.

Die größte Investition, die die Stadt 2020 plant, ist ein Kita-Neubau 2.0., dafür sind rund sechs Millionen Euro veranschlagt. Neben einer neuen Kita mit 100 Plätzen auf dem „Märchenland“-Areal soll es einen weiteren Bau geben, um den Betreuungsnotstand in der Stadt zu lindern. Der Presse hatte Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) erklärt, man suche derzeit ein Grundstück. Darauf solle solch eine Kita wie der gerade in Betrieb genommene „Schwalbennest“-Bau im Rousseaupark noch einmal entstehen. „Die Planung für solch ein Gebäude und die Ausstattung gibt es ja schon“, so Igel.

Der Sozialausschuss empfiehlt den Stadtverordneten eine weitere Haushaltslesung, der Bauausschuss votierte mehrheitlich dafür, dem Etat im Dezember zuzustimmen

Von Jutta Abromeit