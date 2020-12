Ludwigsfelde

Unbekannte brachten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen Graffitis an der Fassade einer öffentlichen Einrichtung in der Straße Am Bahnhof an – unter anderem eines in den Abmaßen 445 x 160 Zentimeter. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Am Tatort wurden Spuren gesichert.

Von MAZonline